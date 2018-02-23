Денежные переводы в Украину составили $2,4 млрд

Сумма денежных переводов в Украину в прошлом году в восемь раз превысила сумму переводов за ее пределы

Фото: iStock/Global Images Ukraine

Украина остается страной-реципиентом трансграничных переводов - в течение 2017 сумма средств, полученных в Украине с использованием международных систем перевода средств, в восемь раз превысила сумму средств, отправленных за ее пределы. Об этом сообщает Национальный банк Украины.



Всего с использованием систем перевода средств, созданных как резидентами, так и нерезидентами, в 2017 году в Украину было переведено $2,38 млрд (в эквиваленте), за пределы Украины - $286 млн, в пределах страны - $4,46 млрд.



В том числе с с помощью систем перевода средств, созданных нерезидентами, в Украину было переведено $2,26 млрд, за пределы Украины $282,98 млн, в пределах страны - $2,68 млрд.



С помощью систем перевода средств, созданных банками и небанковскими учреждениями - резидентами, в пределах страны перечислены $4,45 млрд, в Украину - $113,66 млн, за пределы страны - $3,06 млн.



Среди систем перевода средств, созданных нерезидентами, в 2017 году первое место по объемам осуществленных переводов занимает Western Union (51,9% всех трансграничных переводов в Украину и 74,2% - из Украины).



На рынке систем перевода средств, созданных резидентами, лидером по сумме переводов в прошлом году стала международная платежная система TYME ($1,36 млрд в эквиваленте).



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ЛIГАБiзнесIнформ

Информационное агентство

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