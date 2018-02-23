Чиновник против: как физлицу открыть бизнес в Украине и Эстонии

Эстонию принято считать идеальным местом для предпринимателей. Почему это не всегда так

С 2019 года Украина в очередной раз модифицирует свою налоговую систему - часть изменений будут внедрены по эстонскому образцу.



Эстония считается примером государства с передовыми налоговыми практиками. Принято думать, что вести бизнес предпринимателям из разных стран из Эстонии проще, чем из Украины.



На первый взгляд, это касается и деятельности физлиц-предпринимателей. Но в этом смысле эстонская процедура далеко не во всех аспектах превосходит украинскую практику.



Почему? И в чем разница между регистрацией иностранца как ФЛП в Украине и Эстонии?



Украина подкупает скоростью



В первую очередь рассмотрим, что необходимо учитывать при регистрации иностранца как ФЛП в Украине. Как и граждане Украины, иностранцы могут заниматься предпринимательской деятельностью на территории Украины при условии их государственной регистрации.



Закон Украины "О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований" не устанавливает какого-то особого порядка регистрации иностранца физлицом-предпринимателем. Для этого нужно обратиться к государственному регистратору и подать такие документы:



- заявление о государственной регистрации физлица предпринимателем;



- заявление об избрании физическим лицом упрощенной системы налогообложения и/или регистрационное заявление о добровольной регистрации в качестве плательщика НДС (по желанию заявителя);



- нотариально удостоверенное письменное согласие родителей (усыновителей) или попечителя либо органа опеки и попечительства для физического лица, которое достигло шестнадцати лет и желает заниматься предпринимательской деятельностью, но не имеет полной гражданской дееспособности.



Если документы подаются лично, заявитель-иностранец предъявляет свой паспортный документ или вид на жительство, если через поверенного - доверенность на представительство интересов.

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При этом предварительно нужно обратить внимание на следующие моменты:



- иностранец должен находиться на территории Украины на законных основаниях, установленных Законом Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства";



- в заявлении указывается индивидуальный налоговый номер заявителя, поэтому перед обращением к государственному регистратору иностранец должен получить такой номер в органах налоговой службы Украины;



- в заявлении о государственной регистрации физического лица предпринимателем указывается место жительства/место нахождения физического лица-предпринимателя. При этом стоит отметить, что в конце января 2018 года Министерство юстиции Украины уведомило начальников территориальных управлений юстиции, что адрес, по которому осуществляется связь с физическим лицом-предпринимателем, может быть подтвержден "другим документом", например, договором найма здания или другого капитального сооружения.



Согласно закону о регистрации документы, поданные для регистрации иностранца физлицом-предпринимателем, рассматриваются на протяжении 24 часов.



Эстония на первый взгляд



Что касается Эстонии, то подобный вид деятельности называется там не совсем так как у нас: предприниматель-физлицо (далее ПФЛ). Им может быть любое физическое лицо, ограничения распространяются только на несовершеннолетних: они должны достичь пятнадцатилетнего возраста, и иметь согласие родителя. В отдельных случаях суд может расширить дееспособность таких лиц, разрешив им заниматься хозяйственной деятельностью.



Ни сам ПФЛ, ни ему принадлежащее предприятие, как хозяйственная единица, посредством которой он действует, не считается юридическим лицом.



Форма ПФЛ регистрируется в Эстонии и имеет аббревиатуру FIE. О конфиденциальности в данном виде компании придется забыть, так как регистрируется FIE на имя и фамилию конкретного человека.

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ПФЛ может заниматься предпринимательством в тех сферах деятельности, которые не запрещены законом. Стоит отметить, законом могут устанавливаться сферы деятельности, для занятия которыми необходимо получить разрешение или которыми может заниматься только определенного рода предприниматель.



Все ПФЛ должны сначала ходатайствовать о своей регистрации в коммерческом реестре. Для регистрации этого необходимо подать заявление (с электронной подписью или нотариально заверенное) для внесения записи, которая должна содержать следующие данные:



- фирменное наименование;

- почтовый адрес предприятия ПФЛ;

- личные данные ПФЛ (имя и фамилия, эстонский личный код, при его отсутствии - дата рождения);

- даты начала и окончания хозяйственного года (здесь уместно напомнить, что независимо от хозяйственного года ПФЛ, налоговым периодом является календарный год);

- при необходимости, данные о приостановке деятельности своего предприятия, его сезонной или временной деятельности;

- контактные данные;

- информация о планируемом основном виде деятельности;

- справка об уплате государственной пошлины.

Нюанс на 40 евро



Различий между системами регистрации ФЛП двух стран во многом сходи и достаточно просты, но в них есть несколько существенных нюансов.



Во-первых, при учреждении ПФЛ (эстонский вариант) вам потребуется уплатить государственную пошлину в размере 13 евро. Кроме того, в Эстонии нерезидент использует помощь нотариуса и следует уплатить нотариальную плату. Плата за заверку достоверности подписи на заявлении составляет 12,75 евро. Если вы желаете, чтобы нотариус составил также проект заявления, то добавляется плата в размере 18,20 евро. К нотариальным платам добавляется налог с оборота. В Украине какие-либо сборы при первичной регистрации отсутствуют.

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Во-вторых, в Украине, согласно Закону о регистрации, документы, поданные для регистрации иностранца физлицом-предпринимателем, рассматриваются на протяжении 24 часов. В Эстонии, регистрация ПФЛ через нотариуса занимает 2-3 дня (т.к. нерезидент не сможет воспользоваться электронной регистрацией).



В-третьих, в Украине иностранцу необходимо получить индивидуальный налоговый номер (ИНН), чтобы указать его в заявлении о государственной регистрации ФЛП. В Эстонии ИНН лицам не выдаётся.

Георгий Джаниашвили

Юрист ЮФ "Ильяшев и Партнеры"