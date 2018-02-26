Профицит бюджета Германии достиг максимума за четверть века

Профицит бюджета Германии по итогам прошлого года составил €36,6 млрд

Германия в 2017 году добилась профицита всех общественных бюджетов. В целом профицит бюджета составил €36,6 млрд. Это максимум со времени воссоединения Германии, то есть за 27 лет, отмечает Deutsche Welle.



По итогам прошлого года профицит отмечен на всех государственных уровнях - федеральном, земельном, местном, а также в кассах социального страхования. При этом самого высокого показателя достигли 16 федеральных земель Германии - €16,2 млрд.



Доходы касс социального страхования превысили расходы на €10,5 млрд, а на муниципальном уровне положительное сальдо равнялось €8,7 млрд.



Вместе с тем профицит госбюджета ФРГ заметно снизился по сравнению с тремя предыдущими годами, составив €1,08 млрд. В 2015 году этот показатель был равен €9,7 млрд, а в 2016 году - €7,4 млрд.



Положительное сальдо фиксируется уже четвертый год подряд благодаря устойчивому экономическому росту и исключительно благоприятной ситуации на рынке труда. В 2016 году совокупный профицит составлял €23,7 млрд, в 2015 году - €19,4 млрд.



ВВП Германии в 2017 году вырос по итогам восьмого года подряд, причем темпы подъема стали максимальными за шесть лет - 2,2%.



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