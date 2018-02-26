Из-за теневой занятости Пенсионный фонд потерял 30 млрд грн

В Украине каждый третий работает без оформления трудовых отношений, отмечает Госстат

Убытки Пенсионного фонда Украины в 2017 году превысили 30 млрд грн вследствие высокого уровня теневой занятости населения (23,1%). Об этом сообщает Государственная служба статистики.



3,7 млн человек, или каждый третий работник, работают без оформления трудовых отношений, отмечает Госстат.



Больше всего таких работников в сельском хозяйстве (42,7%), в торговле (19,6%), строительстве (15,7%), промышленности (5,3%) и на транспорте (3,3%).



По результатам проведенной работы в 2017 году легализовано 99,5 тыс. рабочих мест (что на 95,2 тыс. рабочих мест меньше, чем в 2016 году), в результате чего мобилизовано 120,2 млн грн единого социального взноса (что на 39,3 млн грн меньше, чем в 2016 году).



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