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Из-за теневой занятости Пенсионный фонд потерял 30 млрд грн

26.02.2018 15:30
В Украине каждый третий работает без оформления трудовых отношений, отмечает Госстат
Фото: пресс-служба НБУ

Убытки Пенсионного фонда Украины в 2017 году превысили 30 млрд грн вследствие высокого уровня теневой занятости населения (23,1%). Об этом сообщает Государственная служба статистики.

3,7 млн человек, или каждый третий работник, работают без оформления трудовых отношений, отмечает Госстат.

Больше всего таких работников в сельском хозяйстве (42,7%), в торговле (19,6%), строительстве (15,7%), промышленности (5,3%) и на транспорте (3,3%).

По результатам проведенной работы в 2017 году легализовано 99,5 тыс. рабочих мест (что на 95,2 тыс. рабочих мест меньше, чем в 2016 году), в результате чего мобилизовано 120,2 млн грн единого социального взноса (что на 39,3 млн грн меньше, чем в 2016 году).

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика Украины: прогнозы и итоги, Госстат, Пенсионный фонд
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