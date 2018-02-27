За прошлый год капитальные инвестиции в Украину выросли на 22%

За прошлый год в Украине освоено 412,8 млрд грн капитальных инвестиций

Капитальные инвестиции в Украине за 2017 год выросли на 22,1% по сравнению с 18% за 2016 год. Об этом сообщает Государственная служба статистики.



Ведомство уточняет, что данные приводятся без учета временно оккупированного Россией Крыма и части Донбасса.



За прошлый год освоено 412,8 млрд грн капитальных инвестиций.



В региональном разрезе наибольшее увеличение капинвестиций в 2017 году по сравнению с 2016 годом зафиксировано в Херсонской (на 50,7%), Запорожской (на 47,4%), Донецкой (на 44,5%), Тернопольской (на 42,3%), Винницкой (на 40%), Черниговской (на 34,8%), Ривненской (на 34,6%), Полтавской (на 33,8%), Закарпатской (на 32,4%), Ивано-Франковской (на 32,1%), Днепропетровской (на 28,9%), Одесской (на 28,8%), Львовской (на 26,0%) областях и в Киеве (на 21,4%).



В Киевской области капитальные инвестиции за 2017 год уменьшились на 5,9%.



При этом в деятельности по обеспечению пищей и напитками, компьютерном программировании падение капинвестиций составило 10,5% и 2,9%, соответственно. Спад капинвестиций в сфере операций с недвижимостью составил 15,9%.



Главным источником финансирования капитальных инвестиций остаются собственные средства предприятий и организаций, за счет которых освоено 69,9% общего объема.



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