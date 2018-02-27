 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  26.82  27.13   EUR:  32.96  33.48
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
HR
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

За прошлый год капитальные инвестиции в Украину выросли на 22%

27.02.2018 10:40
За прошлый год в Украине освоено 412,8 млрд грн капитальных инвестиций
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Капитальные инвестиции в Украине за 2017 год выросли на 22,1% по сравнению с 18% за 2016 год. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Ведомство уточняет, что данные приводятся без учета временно оккупированного Россией Крыма и части Донбасса.

За прошлый год освоено 412,8 млрд грн капитальных инвестиций.

В региональном разрезе наибольшее увеличение капинвестиций в 2017 году по сравнению с 2016 годом зафиксировано в Херсонской (на 50,7%), Запорожской (на 47,4%), Донецкой (на 44,5%), Тернопольской (на 42,3%), Винницкой (на 40%), Черниговской (на 34,8%), Ривненской (на 34,6%), Полтавской (на 33,8%), Закарпатской (на 32,4%), Ивано-Франковской (на 32,1%), Днепропетровской (на 28,9%), Одесской (на 28,8%), Львовской (на 26,0%) областях и в Киеве (на 21,4%).

В Киевской области капитальные инвестиции за 2017 год уменьшились на 5,9%.

При этом в деятельности по обеспечению пищей и напитками, компьютерном программировании падение капинвестиций составило 10,5% и 2,9%, соответственно. Спад капинвестиций в сфере операций с недвижимостью составил 15,9%.

Главным источником финансирования капитальных инвестиций остаются собственные средства предприятий и организаций, за счет которых освоено 69,9% общего объема.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах. 

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика Украины: прогнозы и итоги, Госстат, Инвестиции
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Новости партнеров