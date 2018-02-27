Большая семерка настаивает на скорейшем избрании нового главы НБУ
Послы стран Большой семерки (США, Великобритания, Канада, Франция, Италия, Германия и Япония) призывают Верховную Раду безотлагательно избрать нового председателя Национального банка Украины. Об этом говорится в заявлении Группы поддержки Украины в Twitter в рамках председательства Канады в G7 в 2018 году, пишет УНИАН.
"Долгожданное назначение председателя Национального банка Украины имеет решающее значение для сохранения институциональной целостности центрального банка. Учитывая важную роль, которую Национальный банк играет в поддержке макроэкономической стабильности, мы считаем, что сильное и независимое руководство учреждения является необходимым условием поддержания экономического роста, привлечения инвестиций и повышения уровня жизни всех украинцев", - отмечают авторы заявления.
"Таким образом, мы призываем к безотлагательному процессу избрания председателя НБУ, который способен внедрять независимую политику банка", - заявляют дипломаты.
Группа поддержки Украины в рамках G7 была создана в 2014 году.
Депутаты планируют поменять руководство Национального банка в четверг, 1 марта.
Представление об увольнении Валерии Гонтаревой и назначении на должность главы НБУ Якова Смолия президент Петр Порошенко подал 18 января.
Ранее сообщалось, что Гонтарева может отчитаться на заседании Верховной Рады в конце февраля.
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