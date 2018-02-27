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Большая семерка настаивает на скорейшем избрании нового главы НБУ

27.02.2018 13:05
Послы стран Большой семерки призывают в ближайшее время назначить нового председателя Нацбанка
Фото: пресс-служба НБУ

Послы стран Большой семерки (США, Великобритания, Канада, Франция, Италия, Германия и Япония) призывают Верховную Раду безотлагательно избрать нового председателя Национального банка Украины. Об этом говорится в заявлении Группы поддержки Украины в Twitter в рамках председательства Канады в G7 в 2018 году, пишет УНИАН.

"Долгожданное назначение председателя Национального банка Украины имеет решающее значение для сохранения институциональной целостности центрального банка. Учитывая важную роль, которую Национальный банк играет в поддержке макроэкономической стабильности, мы считаем, что сильное и независимое руководство учреждения является необходимым условием поддержания экономического роста, привлечения инвестиций и повышения уровня жизни всех украинцев", - отмечают авторы заявления.

"Таким образом, мы призываем к безотлагательному процессу избрания председателя НБУ, который способен внедрять независимую политику банка", - заявляют дипломаты.

Группа поддержки Украины в рамках G7 была создана в 2014 году.

Депутаты планируют поменять руководство Национального банка в четверг, 1 марта.

Представление об увольнении Валерии Гонтаревой и назначении на должность главы НБУ Якова Смолия президент Петр Порошенко подал 18 января.

Ранее сообщалось, что Гонтарева может отчитаться на заседании Верховной Рады в конце февраля.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Нацбанк
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