Большая семерка настаивает на скорейшем избрании нового главы НБУ

Послы стран Большой семерки призывают в ближайшее время назначить нового председателя Нацбанка

Фото: пресс-служба НБУ

ЛIГАБiзнесIнформ

Информационное агентство

www.liga.net Информационное агентство Печать

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter