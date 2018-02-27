Минфин погасил задолженность по льготам и субсидиям на 80%

Министерство финансов перечислило 18,37 млрд грн субвений на предоставление льгот и жилищных субсидий

Минфин придерживается договоренностей, достигнутых в результате переговоров со всеми сторонами процесса монетизации субсидий, который был введен в Украине с 1 января 2018 года.



На 26 февраля 2018 года субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на предоставление льгот и жилищных субсидий населению на оплату жилищно-коммунальных услуг перечислена в сумме 18,37 млрд грн, в том числе за:

электроэнергию - 1,12 млрд грн;

природный газ - 10,84 млрд грн;

теплоснабжение - 4,75 млрд грн;

водоснабжение и водоотведение - 539,5 млн грн;

квартирную плату и прочие услуги - 1,11 млрд грн, в том числе объединениям совладельцев многоквартирных домов/жилищно-строительным кооперативам на их счета в банковских учреждениях - 461,6 млн грн.



Весной прошлого года Кабинет министров принял решение о монетизации суммы сэкономленной субсидии на оплату газа и электроэнергии.



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.