Народный фронт поддержит кандидатуру Смолия на пост главы НБУ

Фракция Народного фронта в Верховной Раде планирует поддержать кандидатуру Якова Смолия на пост главы Нацбанка

Яков Смолий (фото - пресс-служба НБУ)

ЛIГАБiзнесIнформ

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