Народный фронт поддержит кандидатуру Смолия на пост главы НБУ
Фракция Народного фронта в Верховной Раде планирует поддержать кандидатуру Якова Смолия на должность председателя Национального банка Украины (НБУ). Об этом сообщил депутат от фракции Виктор Романюк, пишет FinClub.
"Да, поддержали", - сказал он.
По словам Романюка, голосование состоится в четверг, 1 марта.
На встрече со Смолием фракция обсуждала его программу и задавала вопросы.
Другой депутат Народного фронта пожелавший остаться неизвестным, сообщил, что фракция настоит на рассмотрении назначения уполномоченного парламента по правам человека перед рассмотрением вопроса о назначении главы НБУ.
Депутаты планируют поменять руководство Национального банка в четверг, 1 марта.
Представление об увольнении Валерии Гонтаревой и назначении на должность главы НБУ Смолия президент Петр Порошенко подал 18 января.
Ранее сообщалось, что Гонтарева может отчитаться на заседании Верховной Рады в конце февраля.
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