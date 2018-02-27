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Народный фронт поддержит кандидатуру Смолия на пост главы НБУ

27.02.2018 18:10
Фракция Народного фронта в Верховной Раде планирует поддержать кандидатуру Якова Смолия на пост главы Нацбанка
Яков Смолий (фото - пресс-служба НБУ)

Фракция Народного фронта в Верховной Раде планирует поддержать кандидатуру Якова Смолия на должность председателя Национального банка Украины (НБУ). Об этом сообщил депутат от фракции Виктор Романюк, пишет FinClub.

"Да, поддержали", - сказал он.

По словам Романюка, голосование состоится в четверг, 1 марта.

На встрече со Смолием фракция обсуждала его программу и задавала вопросы.

Другой депутат Народного фронта пожелавший остаться неизвестным, сообщил, что фракция настоит на рассмотрении назначения уполномоченного парламента по правам человека перед рассмотрением вопроса о назначении главы НБУ.

Депутаты планируют поменять руководство Национального банка в четверг, 1 марта.

Представление об увольнении Валерии Гонтаревой и назначении на должность главы НБУ Смолия президент Петр Порошенко подал 18 января.

Ранее сообщалось, что Гонтарева может отчитаться на заседании Верховной Рады в конце февраля.

Читайте также: Народный фронт хочет убрать Рожкову и Чурия из НБУ - СМИ

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Нацбанк, Смолий
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