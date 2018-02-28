Угадай мелодию. Будет ли Нацбанк повышать учетную ставку

Научился ли рынок понимать логику НБУ?

1 марта НБУ озвучит очередное решение об увеличении, сохранении или уменьшении учетной ставки. В этот же день депутаты Верховной Рады намерены заслушать отчет действующей главы Нацбанка Валерии Гонтаревой и проголосовать утверждение Якова Смолия ее преемником. Результаты могут повлиять на монетарные действия НБУ и прочие околополитические нюансы, вроде отношений с МВФ и повышения соцстандартов, считают опрошенные LIGA.net банкиры и финансисты.



У регулятора нет серьезных экономических оснований снова повышать ставку, говорят собеседники LIGA.net. Но рынку по-прежнему трудно понять логику, которой руководствуется Нацбанк. Перед прошлым повышением только треть финансистов смогла предугадать действия регулятора, который решил увеличить ставку сразу на 1,5 п.п. до 16%.



Сейчас ситуация выглядит двояко: с одной стороны, банкиры отмечают снижающиеся инфляционные ожидания населения и бизнеса, с другой - НБУ в своих предыдущих пресс-релизах подчеркивал, что если темпы роста цен не снизятся, ставка снова вырастет.



"Мы готовы и дальше повышать учетную ставку, если инфляционное давление не снизится, разногласия с МВФ продолжатся, а курс правительства на повышение соцстандартов сохранится", - подчеркивал месяц назад Яков Смолий.



В январе инфляция составила 14,1% при прогнозном показателе Нацбанка на первый квартал в 12,5% и 8,9% - на конец года. Это главная причина, по которой НБУ может в четвертый раз подряд повысить ставку. Оптимизма добавляет близкое окончание отопительного сезона и стабилизация курса доллара.



В результате голоса разделились: из 10 опрошенных LIGA.net участников рынка пятеро отметили, что экономических причин для повышения ставки у НБУ нет (трое предпочли не делать конкретных прогнозов ), двое высказались за повышение ставки. Еще три банкира не решились прогнозировать действия Нацбанка.



Дмитрий Цапенко, директор казначейства и рынков капитала УкрСиббанка



Прогноз: не изменится

Мы ожидаем, что НБУ оставит учетную ставку без изменений, хотя высокие темпы инфляции в январе сохраняют вероятность дальнейшего повышения.

Но данные об инфляционных ожиданиях домохозяйств, опубликованные регулятором на прошлой неделе, показали сильнейшее падение за последние полтора года - сразу на 5 пунктов. Исходя из этого, мы считаем, что это дает сильный сигнал Нацбанку сделать паузу в повышении своей ключевой процентной ставки.



Андрей Приходько, начальник отдела по работе с инвесторами банка Кредит Днепр

Прогноз: не изменится



Повысив учетную ставку до 16%, НБУ достиг своих краткосрочных целей. На момент повышения ставки курс стремился к 29 грн/$, сейчас он закрепился в районе 27 грн/$. Соответственно, давление на инфляцию со стороны курсовой составляющей ослабело. Поэтому для дальнейшего повышения ставки оснований нет. Наоборот, укрепление гривны и близкое окончание отопительного сезона, снижающее потребности в валюте для энергетического импорта, дают возможность даже понизить ставку. Но среднесрочные инфляционные риски остаются высокими, неопределенность в отношении сотрудничества с МВФ сохраняется. Поэтому вполне возможно, что ставка останется без изменений.



Александр Паращий, глава аналитического департамента Concorde Capital



Прогноз: повысят на 0,5 п.п.



Если следовать логике последних решений НБУ, то напрашивается дальнейшее повышение ставки: инфляция по итогам января (ИПЦ) составила 14,1% г/г, что явно выше прогноза НБУ на первый квартал (порядка 12,5%). Плюс прогресса с МВФ не наблюдается, активно обсуждаются инициативы по пересмотру военных пенсий, которые тоже могут насторожить Нацбанк.



Поэтому, вероятен пересмотр ключевой ставки на 0,5 - 1,0 п.п. С другой стороны, нужно принимать во внимание, что в эти же дни парламент будет рассматривать кандидатуру Якова Смолия на пост главы НБУ. Повышение ставки обычно нервно воспринимается нашими политиками, что может снизить вероятность его избрания. В общем, наше видение на этот раз: +0,5 п.п.

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Дмитрий Чичкаленко, директор департамента стратегического управления Банка Пивденный



Прогноз: повысят на 0,5 - 1 п.п.



С уверенностью можно утверждать лишь, что ставку не понизят. В тоже время у НБУ есть причины как для ее повышения, так и для сохранения текущего ее уровня. Последние данные по базовой инфляции, а также укрепление гривны говорят в пользу сохранения ставки. Мы все же склоняемся к тому, что НБУ примет решение повысить ставку на 0,5-1 п.п., обосновывая это превышением общего уровня инфляции над прогнозируемой траекторией, а также по-прежнему высокими инфляционными ожиданиями.



Константин Фастовец, глава аналитического отдела Adamant Capital



Прогноз: не изменится/повысят на 0,5 п.п.



Я ожидаю или незначительного поднятия ставки (0,5 п.п.) или вообще его отсутствие.

Для повышения объективных причин уже нет, но с другой стороны НБУ постоянно намекал на возможность и даже вероятность этого события. Поэтому ставку могут снова пересмотреть в целях последовательности коммуникаций с рынком.



Тамаш Хак-Ковач, председатель правления ОТП Банка:



Прогноз: -



По всем наблюдениям мы фиксируем тенденцию замедления потребительской инфляции в месячном измерении. По данным GfK, инфляционные ожидания украинцев существенно улучшились в январе по сравнению с декабрем, в том числе за счет стабилизации валютного курса.



Тем не менее, вопрос повышения учетной ставки в данный момент в большой мере находится под воздействием политики, когда на фоне необоснованных непрофессиональных заявлений разных политических деятелей "подогревается" социальная платформа перед предстоящими выборами и т.п.

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Виталий Шапран, член исполкома Украинского общества финаналитиков



Прогноз: -



Я не прогнозирую, что будет делать НБУ, поскольку он входит в политическую вертикаль власти и его действия не всегда подчинены экономической логике.



Я бы советовал Нацбанку в этот раз не менять учетную ставку. Инфляция в феврале замедляется: возможно, ей далеко до таргета, но все же в начале года еще рано говорить о необходимости жестких антиинфляционных мер. Курс остается относительно стабильным, а доходности на вторичном рынке ОВГЗ достаточно привлекательны. Можно, конечно, жестче стремиться к таргету и педалировать процесс, подняв ставку на 0,5 п.п., но сейчас в этом нет никакой острой необходимости.