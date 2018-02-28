Швейцария вынесет на референдум право государства взимать налоги

4 марта в Швейцарии пройдет референдум о праве государства взимать налоги с граждан

Швейцария проведет референдум, на который вынесен вопрос о дальнейшем праве государства взимать налоги с граждан. Согласно сообщению на сайте правительства, референдум состоится 4 марта.



Прямой федеральный налог и НДС в 2016 году составили 2/3 доходов Швейцарии (43,5 млрд. франков). Швейцарские кантоны получают 17% прямого налога.



Право правительства на взыскание этих налогов ограничено до 2020 года.



Швейцарские избиратели будут голосовать относительно нового финансового регламента, который должен вступить в силу в 2021 году. Если они проголосуют "за", полномочия правительства взимать налоги продлится до конца 2035 года.



Депутаты в прошлом году приняли соответствующий законопроект единогласно - 196 голосами.



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