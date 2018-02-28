Швейцария вынесет на референдум право государства взимать налоги
Швейцария проведет референдум, на который вынесен вопрос о дальнейшем праве государства взимать налоги с граждан. Согласно сообщению на сайте правительства, референдум состоится 4 марта.
Прямой федеральный налог и НДС в 2016 году составили 2/3 доходов Швейцарии (43,5 млрд. франков). Швейцарские кантоны получают 17% прямого налога.
Право правительства на взыскание этих налогов ограничено до 2020 года.
Швейцарские избиратели будут голосовать относительно нового финансового регламента, который должен вступить в силу в 2021 году. Если они проголосуют "за", полномочия правительства взимать налоги продлится до конца 2035 года.
Депутаты в прошлом году приняли соответствующий законопроект единогласно - 196 голосами.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
- Налогообложение пенсий признано неконституционным 12:17
- Межбанковский курс доллара: данные торгов (на 12:00) 12:16
- Наличный доллар подешевел на 10 копеек, наличный евро – на 30 12:13
- Швейцария вынесет на референдум право государства взимать налоги 11:55
- МВФ одобрил украинскую стратегию развития госбанков 11:45