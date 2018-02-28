 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  26.81  27.11   EUR:  32.94  33.46
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
HR
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

Швейцария вынесет на референдум право государства взимать налоги

28.02.2018 11:55
4 марта в Швейцарии пройдет референдум о праве государства взимать налоги с граждан
Фото: Pixabay

Швейцария проведет референдум, на который вынесен вопрос о дальнейшем праве государства взимать налоги с граждан. Согласно сообщению на сайте правительства, референдум состоится 4 марта.

Прямой федеральный налог и НДС в 2016 году составили 2/3 доходов Швейцарии (43,5 млрд. франков). Швейцарские кантоны получают 17% прямого налога.

Право правительства на взыскание этих налогов ограничено до 2020 года.

Швейцарские избиратели будут голосовать относительно нового финансового регламента, который должен вступить в силу в 2021 году. Если они проголосуют "за", полномочия правительства взимать налоги продлится до конца 2035 года.

Депутаты в прошлом году приняли соответствующий законопроект единогласно - 196 голосами.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах. 

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика, Налогообложение, Швейцария, ЕС
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Новости партнеров