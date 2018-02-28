Налогообложение пенсий признано неконституционным

Конституционный суд считает, что налогообложение нарушает справедливый подход в установлении пенсии

Конституционный суд Украины признал неконституционным налогообложение пенсий. Такое решение было принято судом 27 февраля, сообщается на сайте КСУ.

"Решение касается конституционных производств по делам по конституционным представлением 48 народных депутатов Украины и Верховного суда Украины, объединенных определением Конституционного суда Украины от 26 января 2016 года № 3-у/2016 в одно конституционное производство", - отмечается в сообщении.

Установлено, что налогообложение пенсии, начиная с ее определенного размера, нарушает справедливый подход в установлении пенсии, поскольку приводит к ее фактическому уменьшению.

Также КСУ констатировал, что после введения в законодательстве с 1 июля 2014 года налогообложение пенсий в течение двух лет Верховная Рада трижды вносила изменения. "При таких обстоятельствах лица, которые имеют право на пенсионные выплаты, объективно не могли быть уверенными в своих правомерных ожиданиях относительно стабильности правового регулирования в этой сфере. Следовательно, установление Верховной Радой Украины в законодательстве Украины налогообложение пенсий и изменения суммы, с которой начинается такое налогообложение противоречит таким элементам конституционного принципа верховенства права, как правовая определенность, правовая предсказуемость, правомерные ожидания и справедливость", - отметили в суде.

КСУ признал неконституционным положения Налогового кодекса, которые гласят о том, к общему необлагаемому доходу плательщика налога включаются суммы пенсий либо ежемесячного пожизненного денежного содержания.

Таким образом положения Налогового кодекса о налогообложении пенсий теряют свою силу со дня принятия указанного решения суда. Решение является окончательным и не подлежит обжалованию.

Напомним, с 2015 года пенсия, которая превышает три минимальные зарплаты, в Украине облагаются 15%-м налогом.

В августе 2015 года президент Петр Порошенко освободил от налогов пенсии участников Второй Мировой войны.

В июне 2017 года глава государства поручил правительству отменить налогообложение осенью.

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