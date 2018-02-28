Совет НБУ поддержал кандидатуру Якова Смолия
Совет Национального банка Украины (НБУ) поддерживает назначение председателем правления Якова Смолия. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
"Совет НБУ обратился в парламент относительно поддержки представления президента на назначение Якова Смолия председателем Национального банка", - гласит сообщение.
Глава совета НБУ Богдан Данилишин охарактеризовал деятельность претендента на должность главы НБУ как реформаторскую, подчеркнул его профессионализм и моральные качества. Совет НБУ считает, что Смолий станет гарантом независимости Нацбанка.
Депутаты планируют поменять руководство Национального банка завтра, 1 марта.
Представление об увольнении Валерии Гонтаревой и назначении на должность главы НБУ Смолия президент Петр Порошенко подал 18 января.
Ранее сообщалось, что Гонтарева может отчитаться на заседании Верховной Рады в конце февраля.
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