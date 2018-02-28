Совет НБУ поддержал кандидатуру Якова Смолия

Совет Нацбанка поддержал кандидатуру Якова Смолия на пост председателя НБУ

Яков Смолий (фото - пресс-служба НБУ)

ЛIГАБiзнесIнформ

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