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Совет НБУ поддержал кандидатуру Якова Смолия

28.02.2018 13:35
Совет Нацбанка поддержал кандидатуру Якова Смолия на пост председателя НБУ
Яков Смолий (фото - пресс-служба НБУ)

Совет Национального банка Украины (НБУ) поддерживает назначение председателем правления Якова Смолия. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

"Совет НБУ обратился в парламент относительно поддержки представления президента на назначение Якова Смолия председателем Национального банка", - гласит сообщение.

Глава совета НБУ Богдан Данилишин охарактеризовал деятельность претендента на должность главы НБУ как реформаторскую, подчеркнул его профессионализм и моральные качества. Совет НБУ считает, что Смолий станет гарантом независимости Нацбанка.

Депутаты планируют поменять руководство Национального банка завтра, 1 марта.

Представление об увольнении Валерии Гонтаревой и назначении на должность главы НБУ Смолия президент Петр Порошенко подал 18 января.

Ранее сообщалось, что Гонтарева может отчитаться на заседании Верховной Рады в конце февраля.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Нацбанк, Смолий
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