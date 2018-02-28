Темпы роста ВВП категорически неприемлемы - Порошенко

2,4% - неприемлемый и недостаточный рост экономики, подчеркнул президент

Достигнутые Украиной темпы роста ВВП являются категорически неприемлемыми и недостаточными, считает президент Петр Порошенко. Об этом он сообщил на пресс-конференции сегодня, 28 февраля.



"2,4% - это, конечно, лучше, чем -17%, но тем не менее, достигнутые темпы роста являются категорически неприемлемыми и нелостаточными", - подчеркнул глава государства.



Валовый внутренний продукт Украины в прошлом году вырос на 2,2%.



Национальный банк Украины ухудшил прогноз по ВВП на 2017 год с 1,9% до 1,6%, но потом изменил оценку на 2,1%.

МВФ ухудшил свой прогноз экономического роста до 2% с 2,9% по итогам 2017 года.

В 2016 году украинская экономика выросла на 2,3%.

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