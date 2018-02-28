Нацсовет реформ рассмотрит законопроект о валюте

2 марта Национальный совет реформ рассмотрит законопроект о валюте

Национальный совет реформ рассмотрит законопроект о валюте 2 марта. Об этом президент Петр Порошенко сообщил на пресс-конференции сегодня, 28 февраля.



"В пятницу на Национальном совете реформ мы рассмотрим новый закон о валюте. Он заменит декреты начала 90-х, и это будет революционный закон, который либерализует валютное регулирование в соответствии с условиями ассоциации и нормами Евросоюза. Главный принцип закона - разрешено все, что не запрещено нормами закона", - сказал глава государства.



По его словам, готовы также важные законопроекты о создании Национального бюро финансовой безопасности и введении налога на выведенный капитал.



В конце января заместитель главы Национального банка Украине (НБУ) Олег Чурий сообщил, что проект закона об иностранной валюте будет готов к концу первого квартала.



Чурий отметил, что над текстом закона работает проектный офис, донором которого выступает Еврокомиссия. "Закон будет рамочным, а у НБУ будут широкие полномочия регулирования рынка с помощью своих нормативных актов", - уточнил Чурий.



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