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Нацсовет реформ рассмотрит законопроект о валюте

28.02.2018 18:08
2 марта Национальный совет реформ рассмотрит законопроект о валюте
Петр Порошенко

Национальный совет реформ рассмотрит законопроект о валюте 2 марта. Об этом президент Петр Порошенко сообщил на пресс-конференции сегодня, 28 февраля.

"В пятницу на Национальном совете реформ мы рассмотрим новый закон о валюте. Он заменит декреты начала 90-х, и это будет революционный закон, который либерализует валютное регулирование в соответствии с условиями ассоциации и нормами Евросоюза. Главный принцип закона - разрешено все, что не запрещено нормами закона", - сказал глава государства.

По его словам, готовы также важные законопроекты о создании Национального бюро финансовой безопасности и введении налога на выведенный капитал.

В конце января заместитель главы Национального банка Украине (НБУ) Олег Чурий сообщил, что проект закона об иностранной валюте будет готов к концу первого квартала.

Чурий отметил, что над текстом закона работает проектный офис, донором которого выступает Еврокомиссия. "Закон будет рамочным, а у НБУ будут широкие полномочия регулирования рынка с помощью своих нормативных актов", - уточнил Чурий.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
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