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Парламент может назначить нового главу НБУ в феврале - Парубий

05.02.2018 11:50
Спикер рассчитывает, что Верховная Рада уже в этом месяце назначит нового председателя Нацбанка
Андрей Парубий, Владимир Гройсман (фото - пресс-служба Кабмина)

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий рассчитывает, что парламент в этом месяце назначит нового руководителя Национального банка Украины (НБУ). Об этом он сказал сегодня, 5 февраля. на совместном с премьер-министром Владимиром Гройсманом брифинге.

"Уже есть представление, но нужно решение комитета. Также я планирую, что было бы правильным, чтобы кандидат, который планируется на руководителя Национального банка, смог встретиться со всеми фракциями парламента", - сказал Парубий.

По его словам, решение комитета может последовать еще на этой неделе. "Сама постановка вопроса в повестку дня будет зависеть от того, когда будет комитет и когда состоится собеседование со всеми фракциями", - уточнил Парубий.

"Планирую в этом месяце, если не на этой неделе, то на следующей пленарной", - сказал спикер.

18 января президент Петр Порошенко внес в Верховную Раду проекты постановлений об увольнении Валерии Гонтаревой с должности главы НБУ и назначения на этот пост Якова Смолия.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Нацбанк
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