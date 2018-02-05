Гонтарева готова отчитаться в парламенте
Валерия Гонтарева готова отчитаться в парламенте о своей работе на посту председателя Национального банка Украины (НБУ). Как передает корреспондент LIGA.net, депутатов просят провести консультации с новым кандидатом на должность главы НБУ, заявила представитель президента в парламенте Ирина Луценко.
Луценко напомнила, что представление об увольнении Гонтаревой и назначении на должность главы НБУ Якова Смолия президент Петр Порошенко подал 18 января.
"Мы просим фракции в ближайшее время провести консультации с кандидатом, чтобы не затягивать процесс назначения. Валерия Гонтарева готова отчитаться в парламенте о своей деятельности", - сказала она.
Луценко также попросила депутатов определиться с датой отчета Гонтаревой.
Председатель Верховной Рады Андрей Парубий рассчитывает, что парламент в этом месяце назначит нового руководителя Нацбанка.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
- К закрытию межбанка доллар подешевел на 12 копеек 17:17
- Комитет Рады одобрил кандидатуру Смолия на пост главы НБУ 15:35
- Украине нужно выплатить по долгам около $7,4 млрд из резервов 15:15
- НБУ продолжит повышать учетную ставку 14:40
- Экс-генсек НАТО получил должность в банке россиянина Гусельникова 13:05