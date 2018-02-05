Валерия Гонтарева готова отчитаться в Верховной Раде о работе на посту главы НБУ

Валерия Гонтарева готова отчитаться в парламенте о своей работе на посту председателя Национального банка Украины (НБУ). Как передает корреспондент LIGA.net, депутатов просят провести консультации с новым кандидатом на должность главы НБУ, заявила представитель президента в парламенте Ирина Луценко.



Луценко напомнила, что представление об увольнении Гонтаревой и назначении на должность главы НБУ Якова Смолия президент Петр Порошенко подал 18 января.



"Мы просим фракции в ближайшее время провести консультации с кандидатом, чтобы не затягивать процесс назначения. Валерия Гонтарева готова отчитаться в парламенте о своей деятельности", - сказала она.



Луценко также попросила депутатов определиться с датой отчета Гонтаревой.



Председатель Верховной Рады Андрей Парубий рассчитывает, что парламент в этом месяце назначит нового руководителя Нацбанка.



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