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Гонтарева готова отчитаться в парламенте

05.02.2018 12:37
Валерия Гонтарева готова отчитаться в Верховной Раде о работе на посту главы НБУ
Валерия Гонтарева (фото - пресс-служба НБУ)

Валерия Гонтарева готова отчитаться в парламенте о своей работе на посту председателя Национального банка Украины (НБУ). Как передает корреспондент LIGA.net, депутатов просят провести консультации с новым кандидатом на должность главы НБУ, заявила представитель президента в парламенте Ирина Луценко.

Луценко напомнила, что представление об увольнении Гонтаревой и назначении на должность главы НБУ Якова Смолия президент Петр Порошенко подал 18 января.

"Мы просим фракции в ближайшее время провести консультации с кандидатом, чтобы не затягивать процесс назначения. Валерия Гонтарева готова отчитаться в парламенте о своей деятельности", - сказала она.

Луценко также попросила депутатов определиться с датой отчета Гонтаревой.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий рассчитывает, что парламент в этом месяце назначит нового руководителя Нацбанка.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Нацбанк, Гонтарева
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