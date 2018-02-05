НБУ продолжит повышать учетную ставку

Большинство членов комитета по монетарной политике НБУ пришли к мнению, что учетная ставка и дальше будет расти

Фото: пресс-служба НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) продолжит повышение учетной ставки. Об этом говорилось на заседании членов комитета по монетарной политике НБУ 24 января, сообщает пресс-служба.



"Большинство членов комитета по монетарной политике пришли к мнению, что существует вероятность дальнейшего повышения учетной ставки в ближайшей перспективе при отсутствии существенных признаков снижения инфляционного давления", - говорится в материалах НБУ.



Одномоментное повышение учетной ставки на 1,5 п.п., как в последний раз, это не предел - темпы могут быть и выше.



В случае реализации рисков долгосрочного прекращения программы с МВФ и более мягкой фискальной политики монетарная политика стать жестче, предупреждает Нацбанк.



Шесть из семи членов монетарного комитета выступили за повышение учетной ставки на 1,5 п.п., тогда как один неназванный член комитета предлагал поднять на 1 п.п.



Большинство членов комитета по монетарной политике высказалась за более существенное повышение учетной ставки в январе 2018 года, чем в октябре и декабре 2017 года.



"Такое повышение соответствует усилению рисков для снижения инфляции на прогнозируемом горизонте. Нацбанк должен быть решительным в противодействии инфляционным рискам и достижении ценовой стабильности", - указывает регулятор.



25 января НБУ повысил учетную ставку до 16%.



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ЛIГАБiзнесIнформ

Информационное агентство

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