Украине нужно выплатить по долгам около $7,4 млрд из резервов

В 2018 году Украине предстоит выплатить из резервов $7,4 млрд по обязательствам в иностранной валюте

Украине в текущем году предстоит выплатить из международных резервов около $7,4 млрд по обязательствам в иностранной валюте, в том числе перед Международным валютным фондом (МВФ). Об этом сообщает пресс-служба НБУ.



В то же время регулятор ожидает роста международных резервов в 2018 году.



"Ожидаемые поступления валюты, которые совместными усилиями обеспечат правительство и НБУ, с избытком компенсируют предстоящие расходы и даже позволят продолжать наращивать резервы, как и в предыдущие годы. Мы прогнозируем, что резервы возрастут к концу 2018 года до $20,5 млрд, то есть на 9%, или $1,7 млрд", - отметили в пресс-службе.



Важную роль в дальнейшем наращивании валютных резервов должно сыграть продолжение сотрудничества с МВФ, отмечает Нацбанк. В этом году от Фонда может поступить финансирование на $2 млрд. Кроме того, ожидается привлечение правительством от других международных финансовых организаций $1,2 млрд.



Другим источником пополнения резервов станут поступления от размещения правительством еврооблигаций на $2,5 млрд и выкуп избытка валюты на межбанковском валютном рынке.



"В 2018-2020 гг. правительство и НБУ должны выплатить по внешним долгам более $16 млрд, и пик выплат приходится именно на 2019-2020 гг. Национальный банк надеется, что Украина сможет выполнить взятые на себя обязательства по программе сотрудничества с МВФ и пройти через следующие два года без существенного сокращения международных резервов", - пишет пресс-служба.



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