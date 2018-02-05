Валютные традиции. Почему доллар всегда дорожает в январе

Январская девальвация гривни не стала сюрпризом для участников валютного рынка

Четыре месяца - с ноября по февраль - самое сложное время для гривни. Почему? Уже который год сновные статьи экспорта для нашей страны неизменны - сырьевые продукты либо товары с малой степенью обработки. Из-за этой "традиции" периоды сезонного давления на валютный рынок раз за разом повторяются. Цены на товары украинского экспорта наиболее сильно подвержены сезонности, и эта зима не стала исключением.



В такие моменты ключевыми игроками рынка становятся НБУ и Нафтогаз, который активно скупает валюту для импорт газа. Сюда же стоит добавить и более мелких импортеров энергоресурсов. Большинство из банков действует преимущественно в интересах своих клиентов, редко выходя за рамки их поручений.

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Виновниками падения курса принято считать и мифических спекулянтов, которые якобы наживаются на рыночных колебаниях. В теории эта версия имеет право на жизнь. Но практика говорит об обратном: с учетом динамики курса, манипулировать рынком просто нет смысла. При росте доллара на одну гривню (а это критическое значение для украинского межбанка) на операции в $1 млн условный спекулянт может заработать не более $30 000 или порядка 0.3%. Целесообразность таких операций вызывает большие сомнения.



Население и мелкие импортеры тоже не имеют особого влияния на общую чашу "валютных весов", хоть и НБУ периодически кивает в их сторону. В общем разрезе удельных вес этих двух категорий не превышает 10-15%. Соответственно глобальных трендов на рынке они не формируют.



Ход от Нацбанка



Кто реально способен обернуть все с ног на голову, так это центробанк. Он не только выступает активным участником всего процесса, участвуя в торгах на межбанке, но и проводит так называемую "монетарную рестрикцию".



Речь об учетной ставке НБУ. Повышая ее уровень, регулятор пытается сократить остатки на корреспондентских счетах банков. В теории это должно стимулировать финучреждения использовать "лишнюю" гривню для более активных операций, чем просто покупка валюты. Во-первых, такого рода вложения не приносят особых доходов. Во-вторых, купленная валюта будет мертвым грузом лежать на банковских счетах.

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Более оптимальным вариантом для участников рынка, при условии высоких ставок, является покупка ценных бумаг или активное кредитование. Этого и хочет видеть НБУ. Другое дело, что у нас выходит замкнутый круг, в котором банку более выгодно отправить свободные средства на покупку тех же ОВГЗ, а не кредитовать население. Облигации всегда будут более привлекательными (потому что дают хороший доход при минимальном уровне риска), чем розничные кредиты или ипотека, даже если ставка по ним сильно вырастет.



Планы на весну



Повышения ставки НБУ помогли: каскадного падения гривны в этом году не наблюдалось. Да, мы видели резкое падение, но примерно то же самое было и в предыдущие годы - такая динамика остается нормой. За первый месяц 2018-го доллар, вопреки мрачным прогнозам, даже в самые пиковые моменты так и не достиг отметки в 29 гривен, не говоря уже о заявленных правительством в бюджете 30.

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Чиновники НБУ обещают, что гривня начнет расти примерно с середины февраля. С этим можно осторожно согласиться: в начале месяца страна начнет сокращать закупки энергоресурсов из Европы, общее потребление газа постепенно сократится, что для валютного рынка означает уход одного из ключевых покупателей валюты. Природное потепление означает и рост валютной выручки у аграриев. Для них весна - это время наиболее высоких цен на зерновые, когда сельхозпроизводители активно продают продукцию, накоплению летом.



В январе у нашей валюты был самый сложный период и, если в ближайшее время курс стабилизируется, доллар до весны начнет планомерное снижение до отметок ниже 28 грн.

Максим Пархоменко,

аналитик Альпари