НБУ рассчитывает отменить обязательную продажу валютной выручки

В этом году Нацбакн может отменить норму об обязательной продаже валютной выручки

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитывает отменить полностью обязательную продажу валютной выручки. Об этом рассказал и.о. председателя НБУ Яков Смолий на заседании фракции Радикальной партии в Верховной Раде сегодня, 6 февраля.



"Мы рассчитываем в этом году отменить полностью эту сдерживающую норму для экспортеров", - сказал он.



Смолий добавил, что регулятор рассчитывает постепенно отменять все валютные ограничения.



В конце 2016 года Верховная Рада отказалась от контроля возврата валютной выручки при экспорте работ, услуг, прав интеллектуальной собственности.



До этого НБУ снизил норму обязательной продажи экспортерами поступлений в иностранной валюте на межбанковском валютном рынке до 65%. Изначально эта норма действовала до 14 сентября, затем регулятор ее продлил.



В июле НБУ увеличил срок возврата экспортерами в Украину валютной выручки с 90 до 120 дней.



Вчера Комитет Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности одобрил проект постановления об увольнении Валерии Гонтаревой с должности главы НБУ и назначении вместо нее Смолия.



Гонтарева готова отчитаться в парламенте о своей работе на посту председателя Нацбанка.



Председатель Верховной Рады Андрей Парубий рассчитывает, что парламент в этом месяце назначит нового руководителя Нацбанка.



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