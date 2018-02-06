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НБУ рассчитывает отменить обязательную продажу валютной выручки

06.02.2018 13:16
В этом году Нацбакн может отменить норму об обязательной продаже валютной выручки
Яков Смолий (фото - пресс-служба НБУ)

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитывает отменить полностью обязательную продажу валютной выручки. Об этом рассказал и.о. председателя НБУ Яков Смолий на заседании фракции Радикальной партии в Верховной Раде сегодня, 6 февраля.

"Мы рассчитываем в этом году отменить полностью эту сдерживающую норму для экспортеров", - сказал он.

Смолий добавил, что регулятор рассчитывает постепенно отменять все валютные ограничения.

В конце 2016 года Верховная Рада отказалась от контроля возврата валютной выручки при экспорте работ, услуг, прав интеллектуальной собственности.

До этого НБУ снизил норму обязательной продажи экспортерами поступлений в иностранной валюте на межбанковском валютном рынке до 65%. Изначально эта норма действовала до 14 сентября, затем регулятор ее продлил.

В июле НБУ увеличил срок возврата экспортерами в Украину валютной выручки с 90 до 120 дней.

Вчера Комитет Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности одобрил проект постановления об увольнении Валерии Гонтаревой с должности главы НБУ и назначении вместо нее Смолия.

Гонтарева готова отчитаться в парламенте о своей работе на посту председателя Нацбанка.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий рассчитывает, что парламент в этом месяце назначит нового руководителя Нацбанка.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Нацбанк, валютная выручка
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