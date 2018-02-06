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НБУ купил на валютном аукционе $44,2 млн

06.02.2018 13:35
Средневзвешенный курс по результатам сегодняшнего валютного аукциона Нацбанка составил 27,4326 грн/долл

Национальный банк Украины (НБУ) купил на валютном аукционе сегодня, 6 февраля, $44,2 млн.

Всего на аукцион были поданы заявки банков на продажу валюты на сумму $88,5 млн по курсу от 27,237 грн/долл до 27,6276 грн/долл.

Регулятор покупал валюту по курсу от от 27,237 грн/долл до 27,44 грн/долл. Средневзвешенный курс по результатам аукциона составил 27,4326 грн/долл, сообщает НБУ.

На аукционе 31 января регулятор купил у банков $30 млн.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Нацбанк, Валютный аукцион
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