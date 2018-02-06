Минфин назвал самые "открытые" города Украины

Министерство финансов объявило результаты конкурса Е-data рейтинг 2017

Победителями конкурса Е-data Рейтинг стали малые города Украины. Наиболее открытыми с точки зрения использования публичных средств перед своими гражданами являются: Нетешин (Хмельницкая обл.) с результатом 93,7%, на втором месте - Сколе (Львовская обл.) - 90,4%, на третьем - Залещики (Тернопольская обл.) - 90, 1%.

В конкурсе приняли участие 447 городов. Е-data Рейтинг проводился по трем ключевым показателям: уровень регистрации, прирост внесенных документов, наполнение кабинетов.

"Конкурс Е-data Рейтинг стал большим мотиватором для бюджетных учреждений регистрироваться и вносить информацию на портал, чем любые другие административные шаги. Малые города более активно отчитываются на портале e-data и выполняют закон "Об открытости использования публичных средств". Тем самым они показывают свою эффективность, обеспечивают прозрачность в государственных финансах, и беспрецедентную ранее возможность доступа к данным для рядового пользователя", - отметила первый замминистра финансов Оксана Маркарова.

Топ-10 самых открытых городов по результатам Конкурса Е-data Рейтинг:

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