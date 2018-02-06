Минфин назвал самые "открытые" города Украины
Победителями конкурса Е-data Рейтинг стали малые города Украины. Наиболее открытыми с точки зрения использования публичных средств перед своими гражданами являются: Нетешин (Хмельницкая обл.) с результатом 93,7%, на втором месте - Сколе (Львовская обл.) - 90,4%, на третьем - Залещики (Тернопольская обл.) - 90, 1%.
В конкурсе приняли участие 447 городов. Е-data Рейтинг проводился по трем ключевым показателям: уровень регистрации, прирост внесенных документов, наполнение кабинетов.
"Конкурс Е-data Рейтинг стал большим мотиватором для бюджетных учреждений регистрироваться и вносить информацию на портал, чем любые другие административные шаги. Малые города более активно отчитываются на портале e-data и выполняют закон "Об открытости использования публичных средств". Тем самым они показывают свою эффективность, обеспечивают прозрачность в государственных финансах, и беспрецедентную ранее возможность доступа к данным для рядового пользователя", - отметила первый замминистра финансов Оксана Маркарова.
Топ-10 самых открытых городов по результатам Конкурса Е-data Рейтинг:
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
- Минфин назвал самые "открытые" города Украины 17:54
- НБУ купил на валютном аукционе $44,2 млн 13:35
- НБУ рассчитывает отменить обязательную продажу валютной выручки 13:16
- Комитет Рады одобрил кандидатуру Смолия на пост главы НБУ 15:35
- Украине нужно выплатить по долгам около $7,4 млрд из резервов 15:15
- Международные резервы Украины сократились до $18,44 млрд вчера 18:28
- Депутаты одобрили создание кредитного реестра НБУ вчера 17:55
- Минфин назвал самые "открытые" города Украины вчера 17:54
- К закрытию межбанка доллар подешевел на 17 копеек вчера 17:27
- Украинцы в январе продали рекордное количество валюты вчера 16:52