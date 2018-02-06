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Международные резервы Украины сократились до $18,44 млрд

06.02.2018 18:28
Из-за необходимости платить по долгам золотовалютные резервы Украины за январь сократились на 2%
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Международные резервы Украины на 1 февраля сократились на 2% и составили $18,44 млрд. Об этом Национальный банк Украины (НБУ) сообщает на официальном сайте.

"Во-первых, в январе осуществлены платежи правительства по обслуживанию и погашению государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте на сумму $565,6 млн. В частности, $468,5 млн направили на обслуживание и погашение ОВГЗ, деноминированных в иностранной валюте. Во-вторых, в ответ на усиление волатильности обменного курса гривни НБУ проводил валютные интервенции для сглаживания чрезмерных курсовых колебаний, вызванных временными факторам", - объясняет регулятор.

В прошлом месяце НБУ продал на межбанке $266,8 млн, из которых $169 млн - во время интервенций в форме запроса лучшего курса.

"Однако формирование избыточного предложения валюты на межбанковском рынке в конце января позволило Нацбанку пополнить международные резервы", - сообщает регулятор.

Нацбанк прогнозирует, что на конец этого года резервы составят $20,5 млрд.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика Украины: прогнозы и итоги, Резервы НБУ
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