НБУ купил у банков еще $81 млн

Средневзвешенный курс по результатам второго за день валютного аукциона Нацбанка составил 27,1182 грн/долл

Национальный банк Украины (НБУ) купил на втором за день валютном аукционе $80,8 млн.



Всего на аукцион были поданы заявки банков на продажу валюты на сумму $87,3 млн по курсу от 27,105 грн/долл до 27,14 грн/долл.



Регулятор покупал валюту по курсу от 27,105 грн/долл до 27,12 грн/долл. Средневзвешенный курс по результатам аукциона составил 27,1182 грн/долл, сообщает НБУ.



На первом сегодняшнем аукционе регулятор купил у банков $30 млн по курсу 27,0971 грн/долл.



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