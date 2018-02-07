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НБУ купил у банков еще $81 млн

07.02.2018 12:40
Средневзвешенный курс по результатам второго за день валютного аукциона Нацбанка составил 27,1182 грн/долл

Национальный банк Украины (НБУ) купил на втором за день валютном аукционе $80,8 млн.

Всего на аукцион были поданы заявки банков на продажу валюты на сумму $87,3 млн по курсу от 27,105 грн/долл до 27,14 грн/долл.

Регулятор покупал валюту по курсу от 27,105 грн/долл до 27,12 грн/долл. Средневзвешенный курс по результатам аукциона составил 27,1182 грн/долл, сообщает НБУ.

На первом сегодняшнем аукционе регулятор купил у банков $30 млн по курсу 27,0971 грн/долл.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Нацбанк, Валютный аукцион
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