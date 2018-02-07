Миссия МВФ приедет в Украину 12 февраля

Техническая миссия МВФ будет работать в Украине 12-16 февраля

Техническая миссия Международного валютного фонда (МВФ) посетит Украину 12 февраля. Об этом говорится в сообщении Фонда.



Работа миссии продлится до 16 февраля. Представители МВФ обсудят с украинскими властями технические вопросы сотрудничества.



МВФ в марте 2015 года одобрил четырехлетнюю программу кредитования экономики Украины EFF на $17,5 млрд. В рамках получено четыре кредитных транша на общую сумму $8,7 млрд.



24 января президент Украины Петр Порошенко и директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард по результатам встречи на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявили о согласовании мер по завершению четвертого пересмотра программы сотрудничества и выделению стране пятого транша.



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