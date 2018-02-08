Вместо санкций. SWIFT увеличила скидку для пользователей из РФ

В прошлом году трафик российских пользователей в системе вырос на 40%

В четверг российские пользователи системы передачи финансовых сообщений SWIFT получат счета за январь. Во многих из них сумма окажется меньше ожидаемой: SWIFT увеличила скидку для России, которая действует с 1 января, пишут Ведомости.

О вступлении в силу с 2018 года скидки для российских пользователей на передачу сообщений внутри страны SWIFT объявила в октябре. Условием скидки, которая составит примерно 40% для большинства пользователей, был рост трафика на 30% по сравнению с 2015 годом.

Однако отправленных сообщений в прошлом году было так много, что SWIFT увеличила дисконт, рассказал изданию источник, близкий к комитету ассоциации Россвифт, представляющей интересы российских пользователей.

По его словам, соглашение со SWIFT предусматривает три ставки дисконта в зависимости от роста трафика: на 30, 50 или 75% (за последние 365 дней по отношению к 2015 году.).

Ранее сообщалось, что в марте США могут ужесточить санкции против России.

Одной из санкционных мер, по некоторым данным, является отключение РФ от системы SWIFT. Именно SWIFT является одним из главных инструментов взаимодействия российских банков с иностранными партнерами. Первый раз такое предложение было внесено еще в 2014 году, когда Россия аннексировала Крым. А Европейский парламент даже одобрил решение о том, что такие меры как минимум следует изучить.

То, что такие жесткие ограничения эффективны, доказали американцы. Зарубежные экономисты привели пример с Ираном. Именно отключение SWIFT, по их мнению, и подтолкнуло Иран к подписанию "Ядерной сделки".

Экс-глава Минэкономразвития РФ, банкир Герман Греф считает, что отключение России от межбанковской системы SWIFT в рамках новых санкций стало бы "нерациональным" шагом и "холодная война" по сравнению с тем кризисом, в который попадут российско-американские политические отношения, "покажется детской забавой".

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