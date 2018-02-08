Гонтарева может отчитаться в парламенте 26 февраля - Луценко

Глава НБУ может прийти в Верховную Раду и отчитаться в конце февраля, сообщила представитель президента в парламенте

Председатель Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева может отчитаться на заседании Верховной Рады уже в конце февраля. Об этом сегодня сообщила представитель президента в парламенте Ирина Луценко, передает корреспондент LIGA.net.



"Для того чтобы назначить Смолия, надо проголосовать за отставку Гонтаревой. Валерия Гонтарева согласилась прийти в зал и отчитаться о своей деятельности, но в связи с тем, что она в международной поездке, ее нет в Украине, нет смысла начинать с назначением, не уволив главу НБУ. Она планирует быть в Украине с 26 февраля. Я думаю, что мы ее увидим в зале", - сказала Луценко.



Представление об увольнении Гонтаревой и назначении на должность главы НБУ Якова Смолия президент Петр Порошенко подал 18 января.



"Смолий уже был представлен на комитете по банковской деятельности. Получил максимальную поддержку депутатов из всего депутатского корпуса. Он работал уже с Радикальной партией. На 26 февраля он приглашен к нам. Я думаю, что он еще будет встречаться с Народным фронтом и Самопомощью, - добавила Луценко.

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