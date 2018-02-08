Миссия МВФ в Киеве будет обсуждать с властями технические вопросы
Группа экспертов Международного валютного фонда (МВФ), которые намерены на следующей неделе посетить Киев, не является оценочной миссией в рамках очередного пересмотра программы расширенного финансирования EFF для Украины. Об этом сообщает Укринформ.
"Йоста Люнгман (постоянный представитель МВФ в Украине - ред.) действительно выступил с заявлением о том, что небольшая команда сотрудников МВФ посетит Киев 12-16 февраля", - подтвердили в Фонде.
Эксперты МВФ командируются для технических обсуждений с представителями украинской власти.
Сроки для оценочной миссии еще не установлены, добавили в МВФ.
МВФ в марте 2015 года одобрил четырехлетнюю программу кредитования экономики Украины EFF на $17,5 млрд. В рамках получено четыре кредитных транша на общую сумму $8,7 млрд.
24 января президент Украины Петр Порошенко и директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард по результатам встречи на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявили о согласовании мер по завершению четвертого пересмотра программы сотрудничества и выделению стране пятого транша.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
- Миссия МВФ в Киеве будет обсуждать с властями технические вопросы 16:10
- Гонтарева может отчитаться в парламенте 26 февраля - Луценко 14:55
- Вместо санкций. SWIFT увеличила скидку для пользователей из РФ 09:51
- Миссия МВФ приедет в Украину 12 февраля 18:38
- Доходы местных бюджетов за месяц выросли на 3 млрд грн 15:44
-
3408
-
3360
-
2932
-
2821
-
2464
- НБУ согласовал Крумханзла на должность главы ПриватБанка 17:47
- Межбанк закрылся котировками доллара 27,08/27,12 17:22
- У банка Форвард могут появиться новые совладельцы – источники 16:46
- Миссия МВФ в Киеве будет обсуждать с властями технические вопросы 16:10
- Гонтарева может отчитаться в парламенте 26 февраля - Луценко 14:55