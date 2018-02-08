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Миссия МВФ в Киеве будет обсуждать с властями технические вопросы

08.02.2018 16:10
Миссия МВФ, которая будет работать в Киеве 12-16 февраля, не является оценочной, уточнили в Фонде
Фото: пресс-служба МВФ

Группа экспертов Международного валютного фонда (МВФ), которые намерены на следующей неделе посетить Киев, не является оценочной миссией в рамках очередного пересмотра программы расширенного финансирования EFF для Украины. Об этом сообщает Укринформ.

"Йоста Люнгман (постоянный представитель МВФ в Украине - ред.) действительно выступил с заявлением о том, что небольшая команда сотрудников МВФ посетит Киев 12-16 февраля", - подтвердили в Фонде.

Эксперты МВФ командируются для технических обсуждений с представителями украинской власти.

Сроки для оценочной миссии еще не установлены, добавили в МВФ.

МВФ в марте 2015 года одобрил четырехлетнюю программу кредитования экономики Украины EFF на $17,5 млрд. В рамках получено четыре кредитных транша на общую сумму $8,7 млрд.

24 января президент Украины Петр Порошенко и директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард по результатам встречи на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявили о согласовании мер по завершению четвертого пересмотра программы сотрудничества и выделению стране пятого транша.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика Украины: прогнозы и итоги, МВФ
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