Миссия МВФ в Киеве будет обсуждать с властями технические вопросы

Миссия МВФ, которая будет работать в Киеве 12-16 февраля, не является оценочной, уточнили в Фонде

Группа экспертов Международного валютного фонда (МВФ), которые намерены на следующей неделе посетить Киев, не является оценочной миссией в рамках очередного пересмотра программы расширенного финансирования EFF для Украины. Об этом сообщает Укринформ.



"Йоста Люнгман (постоянный представитель МВФ в Украине - ред.) действительно выступил с заявлением о том, что небольшая команда сотрудников МВФ посетит Киев 12-16 февраля", - подтвердили в Фонде.



Эксперты МВФ командируются для технических обсуждений с представителями украинской власти.



Сроки для оценочной миссии еще не установлены, добавили в МВФ.



МВФ в марте 2015 года одобрил четырехлетнюю программу кредитования экономики Украины EFF на $17,5 млрд. В рамках получено четыре кредитных транша на общую сумму $8,7 млрд.



24 января президент Украины Петр Порошенко и директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард по результатам встречи на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявили о согласовании мер по завершению четвертого пересмотра программы сотрудничества и выделению стране пятого транша.



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