Нерезиденты докупили гривневых госбондов на 3,7 млрд грн

Нерезиденты нарастили портфель гривневых ОВГЗ до 12 млрд грн

Нерезиденты по состоянию на 9 февраля увеличили портфель принадлежащих им гривневых облигаций внутреннего государственного займа на 3,7 млрд грн - до 12 млрд грн. Об этом пишет FinClub.



Портфель ОВГЗ на балансе нерезидентов изменился с 9,33 млрд грн до 12,06 млрд грн.



По состоянию на 9 февраля в обращении находятся ОВГЗ на сумму 744,94 млрд грн, а крупнейшим их держателем выступает НБУ - 356,25 млрд грн. Банки владеют гособлигациями на 350,42 млрд грн, юрлица - на 24,92 млрд грн, физлица - на 1,58 млрд грн.



Украинские госбумаги вызвали повышенный интерес у нерезидентов: их портфель гривневых ОВГЗ на минувшей неделе вырос на 3,5 млрд грн, до 9,3 млрд грн. Финансисты считают, что гособлигации стали привлекательным активом после повышения НБУ учетной ставки, что толкает доходность госбумаг вверх.



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