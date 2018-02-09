Фонд соцстрахования выплатил переселенцам 1,6 млрд грн

За прошлый год Фонд социального страхования выплатил переселенцам 1,6 млрд грн

Фонд социального страхования Украины осуществил в 2017 году страховых выплат внутренне перемещенным лицам на 1,6 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба фонда.



"Сумма страховых выплат, которые в течение 2017 года осуществил Фонд социального страхования Украины внутренне перемещенным лицам, составила 1 млрд 618 млн грн", - уточняет пресс-служба. Половину суммы (759,38 млн грн) выплатили лицам, которые выехали из зоны проведения АТО в другие регионы Украины (22,39 тыс. человек).



Вторую половину суммы (858,7 млн грн) выплатили лицам, которые покинули зону проведения АТО, но остались на территории Донецкой и Луганской областей (21,67 тыс. человек). В указанную сумму входят ежемесячные страховые выплаты пострадавшим на производстве и членам их семей, единовременное пособие пострадавшим, медицинская и социальная помощь.



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.