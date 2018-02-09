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США будут вынуждены занять более $1 трлн - СМИ

09.02.2018 15:50
Сделка по бюджету, которую американский Сенат заключил 7 февраля, потребует увеличения госрасходов почти на $3 млрд
Фото: Getty Images

США будут вынуждены занять более $1 трлн в этом году из-за роста дефицита федерального бюджета. Bloomberg пишет, что это может усугубить ситуацию на фондовых рынках после двух сессий распродажи.

Бюджетная сделка, которую Сенат заключил 7 февраля, потребует в течении двух лет увеличения государственных расходов почти на $3 млрд.

Аналитики Moody's отмечают, что снижение налогов и увеличение расходов за счет расширения дефицита бюджета могут привести к дальнейшему ужесточению политики Федеральной резервной системы и повышению процентных ставок. Негативное влияние снижения налогов в ближайшие два года может превысить $580 млрд, подсчитали они.

В JPMorgan Chase & Co. ранее ухудшили прогноз чистого долга Казначейства в этом году примерно на $100 млрд - до $1,42 трлн.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика, Госбюджет, США
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