США будут вынуждены занять более $1 трлн - СМИ
США будут вынуждены занять более $1 трлн в этом году из-за роста дефицита федерального бюджета. Bloomberg пишет, что это может усугубить ситуацию на фондовых рынках после двух сессий распродажи.
Бюджетная сделка, которую Сенат заключил 7 февраля, потребует в течении двух лет увеличения государственных расходов почти на $3 млрд.
Аналитики Moody's отмечают, что снижение налогов и увеличение расходов за счет расширения дефицита бюджета могут привести к дальнейшему ужесточению политики Федеральной резервной системы и повышению процентных ставок. Негативное влияние снижения налогов в ближайшие два года может превысить $580 млрд, подсчитали они.
В JPMorgan Chase & Co. ранее ухудшили прогноз чистого долга Казначейства в этом году примерно на $100 млрд - до $1,42 трлн.
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