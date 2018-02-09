Отток частного капитала из России в 2017 превысил $31 млрд

Вывоз частного капитала из России в прошлом месяце составил $7,1 млрд

Чистый вывоз капитала частным сектором из России в январе 2018 года, по предварительной оценке, составил $7,1 млрд, что в 2,3 раза превышает аналогичный показатель января 2017 года ($3,1 млрд). Об этом сообщает Интерфакс.



Центробанк страны-агрессора объясняет динамику оттока капитала в январе текущего года преимущественно ростом иностранных активов банков и прочих секторов.



Чистый отток капитала из России по итогам 2017 года центробанк оценил в размере $31,3 млрд, что выше прогноза на уровне $29 млрд.



Согласно базовому сценарию (при средней цене нефти $55 за баррель) опубликованного в декабре прогноза, в 2018 году он ожидается на уровне $16 млрд.



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