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Отток частного капитала из России в 2017 превысил $31 млрд

09.02.2018 16:51
Вывоз частного капитала из России в прошлом месяце составил $7,1 млрд
Фото: Getty Images

Чистый вывоз капитала частным сектором из России в январе 2018 года, по предварительной оценке, составил $7,1 млрд, что в 2,3 раза превышает аналогичный показатель января 2017 года ($3,1 млрд). Об этом сообщает Интерфакс.

Центробанк страны-агрессора объясняет динамику оттока капитала в январе текущего года преимущественно ростом иностранных активов банков и прочих секторов.

Чистый отток капитала из России по итогам 2017 года центробанк оценил в размере $31,3 млрд, что выше прогноза на уровне $29 млрд.

Согласно базовому сценарию (при средней цене нефти $55 за баррель) опубликованного в декабре прогноза, в 2018 году он ожидается на уровне $16 млрд.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Российская Федерация, Экономика
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