Платежный баланс в Украине сведен с дефицитом $449 млн

Несмотря на ускорение роста экспорта, высокими темпами рос импорт товаров, что обусловило расширение дефицита торговли товарами

Платежный баланс в Украине в январе сведен с дефицитом $449 млн. Об этом Национальный банк Украины (НБУ) сообщает на официальном сайте.



В январе сальдо текущего счета было близким к нулю (-$61 млн) по сравнению с профицитом в январе предыдущего года.



"Несмотря на ускорение роста экспорта, высокими темпами рос также импорт товаров, что обусловило расширение дефицита торговли товарами. Это частично было компенсировано последующим ростом переводов", - отмечает НБУ.



Экспорт товаров увеличился на 22% в годовом измерении и составил $3,4 млрд. Импорт товаров увеличился в январе на 30% г/г, прежде всего за счет продукции неэнергетического назначения, и составил $3,9 млрд.



В январе по финансовому счету наблюдался чистый отток капитала в размере $388 млн, практически на уровне января предыдущего года. "Такая динамика обусловлена преимущественно выплатами по обязательствам реального сектора экономики", - объясняет регулятор.



Чистый отток долгового капитала из частного сектора составил $605 млн, прежде всего в результате выплат по долгосрочным займам и сокращение чистой задолженности по торговым кредитам. В то же время увеличение инвестиций нерезидентов в гривневые ОВГЗ обеспечило чистый приток капитала в государственный сектор.



Регулятор отмечает, что в январе продолжилось сокращение объемов наличной валюты вне банков через рост чистой продажи населением.



Чистые поступления прямых иностранных инвестиций в январе составили $80 млн и были практически полностью направлены в реальный сектор.



В целом платежный баланс Украины в январе был сведен с дефицитом на сумму $449 млн (по сравнению с $202 млн в январе 2017 года). Как следствие, международные резервы по состоянию на начало февраля сократились на 1,2% по сравнению с началом года и составили, по уточненным данным, $18,6 млрд или 3,5 месяца импорта будущего периода.



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