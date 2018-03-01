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ЕС готов выделить Украине €1 млрд макрофинансовой помощи

01.03.2018 10:50
Еврокомиссия объявила о готовности выделить Украине €1 млрд макрофинансовой помощи, несмотря на выполнение некоторых условий программы
Фото: Pixabay

Европейская комиссия (ЕК) готова предложить Украине новый пакет макрофинансовой помощи в размере €1 млрд несмотря на невыполнение некоторых требований по предыдущей программе. Об этом рассказал вице-президент ЕК Валдис Добровскис, сообщает Радио Свобода.

По его словам, Европейская комиссия готова окончательно согласовать пакет помощи для Украины на следующей неделе.

"Это уже обсуждали в конце прошлого года, когда предыдущая программа закончилась и, к сожалению, мы не смогли выплатить последний транш в размере €600 млн, поскольку не все условия были выполнены. Поэтому мы подготовили еще одну программу макрофинансовой помощи в размере €1 млрд двумя траншами, по €500 млн каждый. Сейчас мы запустили все необходимые процедуры", - рассказал Добровскис.

Он надеется, что ЕК начнет предоставлять Украине финансовую поддержку в рамках новой программы в начале осени.

Добровскис отметил, что, по мнению Еврокомиссии, для получения первого транша Украина должна выполнить условия, которые не были выполнены в рамках предыдущей программы сотрудничества.

Вчера, 28 февраля, стало известно, что Еврокомиссия одобрила новую программу макрофинансовой помощи для Украины объемом €24 млн. Эти средства предназначены для граждан, пострадавших от вооруженного конфликта в Донбассе.

Президент ЕК Жан-Клод Юнкер на встрече с президентом Украины Петром Порошенко в Мюнхене 16 февраля сообщил, что ЕС готов усилить поддержку Украины на пути системных реформ и имплементации соглашения об ассоциации.

Темой разговора были перспективы выделения Евросоюзом четвертой программы макрофинансовой помощи Украине и пути реализации инициативы "Восточное партнерство+".

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика Украины: прогнозы и итоги, ассоциация с ЕС
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