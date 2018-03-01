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Депутаты сегодня не будут голосовать за отставку Гонтаревой

01.03.2018 11:55
В БПП сообщили, что сегодня парламент не будет голосовать за смену руководства Нацбанка

Верховная Рада сегодня, 1 марта, не будет голосовать за отставку председателя Национального банка Украины (НБУ) Валерии Гонтаревой и назначение на этот пост Якова Смолия. Об этом сегодня в кулуарах Верховной Рады заявил замглавы фракции БПП Алексей Гончаренко, передает корреспондент LIGA.net.

"В любой момент мы готовы проголосовать, но наши коллеги все пытаются сложить какую-то полную комбинацию и пока голосовать не готовы... Вот точно вам сообщаю, что сегодня мы не будем голосовать по Национальному банку Украины и вообще любые кадровые вопросы", - сообщил он.

Он добавил, что БПП готов голосовать за представление президента по увольнению Гонтаревой и назначению Смолия, но в целом в парламенте голосов для поддержки этих решений пока не хватит.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
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