Депутаты сегодня не будут голосовать за отставку Гонтаревой

В БПП сообщили, что сегодня парламент не будет голосовать за смену руководства Нацбанка

Верховная Рада сегодня, 1 марта, не будет голосовать за отставку председателя Национального банка Украины (НБУ) Валерии Гонтаревой и назначение на этот пост Якова Смолия. Об этом сегодня в кулуарах Верховной Рады заявил замглавы фракции БПП Алексей Гончаренко, передает корреспондент LIGA.net.



"В любой момент мы готовы проголосовать, но наши коллеги все пытаются сложить какую-то полную комбинацию и пока голосовать не готовы... Вот точно вам сообщаю, что сегодня мы не будем голосовать по Национальному банку Украины и вообще любые кадровые вопросы", - сообщил он.



Он добавил, что БПП готов голосовать за представление президента по увольнению Гонтаревой и назначению Смолия, но в целом в парламенте голосов для поддержки этих решений пока не хватит.



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.





ЛIГАБiзнесIнформ

Информационное агентство

www.liga.net Информационное агентство Печать

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter