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НБУ повысил учетную ставку до 17%

01.03.2018 14:00
Нацбанк повысил учетную ставку с 16% до 17%
Фото: пресс-служба НБУ

Национальный банк Украины повысил учетную ставку с 16% до 17%. Об этом сегодня, 1 марта, сообщил и.о. председателя НБУ Яков Смолий.

"Четвертое подряд повышение ключевой процентной ставки целесообразно, учитывая отсутствие существенных признаков ослабления инфляционных рисков, и направлено на снижение потребительской инфляции до целевого уровня в среднесрочной перспективе", - объясняет НБУ.

Регулятор отмечает, что после ряда повышений учетной ставки, начиная с октября прошлого года, монетарные условия пока достаточно жестки, чтобы обеспечить снижение инфляции до целевых показателей в среднесрочной перспективе.

"Однако в случае дальнейшего усиления фундаментальных инфляционных рисков, Национальный банк может продолжить повышение учетной ставки. Следующее решение по учетной ставке в апреле 2018 будет приниматься с учетом новых макроэкономических прогнозов, в частности по инфляции", - сообщает НБУ.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика Украины: прогнозы и итоги, Нацбанк
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