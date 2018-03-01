НБУ повысил учетную ставку до 17%

Нацбанк повысил учетную ставку с 16% до 17%

Национальный банк Украины повысил учетную ставку с 16% до 17%. Об этом сегодня, 1 марта, сообщил и.о. председателя НБУ Яков Смолий.



"Четвертое подряд повышение ключевой процентной ставки целесообразно, учитывая отсутствие существенных признаков ослабления инфляционных рисков, и направлено на снижение потребительской инфляции до целевого уровня в среднесрочной перспективе", - объясняет НБУ.



Регулятор отмечает, что после ряда повышений учетной ставки, начиная с октября прошлого года, монетарные условия пока достаточно жестки, чтобы обеспечить снижение инфляции до целевых показателей в среднесрочной перспективе.



"Однако в случае дальнейшего усиления фундаментальных инфляционных рисков, Национальный банк может продолжить повышение учетной ставки. Следующее решение по учетной ставке в апреле 2018 будет приниматься с учетом новых макроэкономических прогнозов, в частности по инфляции", - сообщает НБУ.



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