Гонтарева возмущена отсутствием голосования за ее отставку

Валерия Гонтарева призвала депутатов перестать откладывать вопрос смены руководства Нацбанка

Валерия Гонтарева (фото - пресс-служба НБУ)

ЛIГАБiзнесIнформ

Информационное агентство

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