Гонтарева возмущена отсутствием голосования за ее отставку
Председатель Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева возмущена отсутствием голосования в Верховной Раде за ее увольнение и назначение Якова Смолия. Об этом сообщает FinClub.
"Сколько это может продолжаться! 10 месяцев меня не могут уволить, сегодня я приехала, чтобы сделать отчет в Верховной Раде, но мне сказали, что голосования не будет", - заявила она.
Глава НБУ возмущена тем, что депутаты не могут договориться по ряду кадровых вопросов.
Валерия Гонтарева также сообщила, что вероятнее всего смена главы НБУ может быть рассмотрена на следующей пленарной неделе.
Она призвала депутатов перестать откладывать данный вопрос и утвердить Якова Смолия главой НБУ.
Представление об увольнении Гонтаревой и назначении на должность главы НБУ Смолия президент Петр Порошенко подал 18 января.
Ранее сообщалось, что Гонтарева может отчитаться на заседании Верховной Рады в конце февраля.
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