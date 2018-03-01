Резервы НБУ выросли до $18,5 млрд

На данный момент резервы Нацбанка составляют $18,5 млрд с учетом интервенций

Международные золотовалютные резервы Национального банка Украины (НБУ) составляют $18,5 млрд. Об этом сегодня, 1 марта, сообщил заместитель председателя НБУ Олег Чурий.



"Международные резервы на данный момент составляют $18,5 млрд с учетом интервенций Национального банка", - сказал он.



На 1 февраля международные резервы Украины сократились на 2% и составили $18,44 млн.



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.