Резервы НБУ выросли до $18,5 млрд
01.03.2018 17:15
На данный момент резервы Нацбанка составляют $18,5 млрд с учетом интервенций
Олег Чурий (фото - пресс-служба НБУ)
Международные золотовалютные резервы Национального банка Украины (НБУ) составляют $18,5 млрд. Об этом сегодня, 1 марта, сообщил заместитель председателя НБУ Олег Чурий.
"Международные резервы на данный момент составляют $18,5 млрд с учетом интервенций Национального банка", - сказал он.
На 1 февраля международные резервы Украины сократились на 2% и составили $18,44 млн.
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