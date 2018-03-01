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Резервы НБУ выросли до $18,5 млрд

01.03.2018 17:15
На данный момент резервы Нацбанка составляют $18,5 млрд с учетом интервенций
Олег Чурий (фото - пресс-служба НБУ)

Международные золотовалютные резервы Национального банка Украины (НБУ) составляют $18,5 млрд. Об этом сегодня, 1 марта, сообщил заместитель председателя НБУ Олег Чурий.

"Международные резервы на данный момент составляют $18,5 млрд с учетом интервенций Национального банка", - сказал он.

На 1 февраля международные резервы Украины сократились на 2% и составили $18,44 млн.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика Украины: прогнозы и итоги, Резервы НБУ
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