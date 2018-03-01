МВФ недоволен темпами роста экономики Украины

Рост экономики Украины недостаточен и может быть значительно больше, убеждены в МВФ

Международный валютный фонд (МВФ) недоволен ростом ВВП Украины: рост недостаточен и может быть значительно больше. Об этом сообщил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман, пишет FinClub.



"Рост, который есть сейчас, более чем недостаточный", - сказал он.



Люнгман отметил, что Украине необходимо продолжить реформы, в частности принять земельную реформу и реформу корпоративного управления в госсекторе, что позволит значительно ускорить рост ВВП.



Президент Петр Порошенко тоже считает, что достигнутые Украиной темпы роста ВВП категорически неприемлемы и недостаточны.



Валовый внутренний продукт Украины в прошлом году вырос на 2,2%.



Национальный банк Украины ухудшил прогноз по ВВП на 2017 год с 1,9% до 1,6%, но потом изменил оценку на 2,1%.



МВФ ухудшил свой прогноз экономического роста до 2% с 2,9% по итогам 2017 года.



В 2016 году украинская экономика выросла на 2,3%.



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