Еврокомиссия выделит Украине 1 млрд евро
Европейская комиссия официально утвердила и внесла предложение о начале новой программы макрофинансовой помощи Украине объемом до 1 млрд евро. Об этом сооьщает Укринформ.
"Еврокомиссия одобрила предложения касательно новой программы макрофинансовой помощи для Украины объемом до 1 млрд евро в целях экономической стабилизации и проведения структурных реформ", - заявили в Еврокомиссии.
Отмечается, что сегодняшние предложения внесены по запросу руководства Украины, которые обсуждались напрямую между президентом Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером и президентом Украины Петром Порошенко.
Все транши финансовой помощи, включая первый, могут быть осуществлены после выполнения украинской стороной определенных условий, включая имплементацию экономических реформ и принятие дальнейших шагов по интенсификации борьбы с коррупцией.
Как отметил вице-президент Еврокомиссии по вопросам евро и финансовой стабильности Валдис Домбровскис, возобновление программы макрофинансовой помощи является выполнением со стороны ЕС своих обязательств на благо украинцев.
В ЕС напомнили, что общий объем обязательств по предоставлению Украине макрофинансовой помощи на реализацию реформ определен в размере 12,8 млрд евро, из них 2,8 млрд уже были предоставлены.
Ранее сообщалось, что Украина может рассчитывать на четвертый пересмотр программы кредитования Международного валютного фонда уже к маю 2018 г.
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