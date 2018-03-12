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Moody's снизил долгосрочные рейтинги Турции

12.03.2018 10:25
Moody's снизил рейтинги Турции со "стабильным" прогнозом
Фото: Pixabay

Международное рейтинговое агентство Moody's снизило долгосрочные рейтинги Турции до Ba2 с Ba1.  Прогноз по рейтингам улучшен до "стабильный" с "негативного", сообщает агентство на официальном сайте.

Эксперты агентства объясняют свое решение, во-первых, продолжающимся ослаблением институциональной стабильности, снижением эффективности монетарной политики и отсрочками в реализации ключевых структурных экономических реформ.

В-вторых, на рейтинги влияет существенный дефицит текущего баланса, рост внешнего долга и, как следствие, потребности в рефинансировании на фоне роста процентных ставок во всем мире.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Рейтинг, Экономика
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