Банки продали НБУ почти $60 млн

Средневзвешенный курс по итогам сегодняшнего валютного аукциона Нацбанка составил 25,9465 грн/долл

Национальный банк Украины (НБУ) купил на валютном аукционе сегодня, 12 марта, $59,3 млн.



Всего на аукцион были поданы заявки банков на продажу валюты на сумму $61 млн по курсу от 25,93 грн/долл до 25,97 грн/долл.



Регулятор покупал валюту по курсу от от 25,93 грн/долл до 25,95 грн/долл. Средневзвешенный курс по результатам аукциона составил 25,9465 грн/долл, сообщает НБУ.



На аукционе 7 марта регулятор купил у банков почти $60 млн.



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.