Банки продали НБУ почти $60 млн
12.03.2018 12:10
Средневзвешенный курс по итогам сегодняшнего валютного аукциона Нацбанка составил 25,9465 грн/долл
Национальный банк Украины (НБУ) купил на валютном аукционе сегодня, 12 марта, $59,3 млн.
Всего на аукцион были поданы заявки банков на продажу валюты на сумму $61 млн по курсу от 25,93 грн/долл до 25,97 грн/долл.
Регулятор покупал валюту по курсу от от 25,93 грн/долл до 25,95 грн/долл. Средневзвешенный курс по результатам аукциона составил 25,9465 грн/долл, сообщает НБУ.
На аукционе 7 марта регулятор купил у банков почти $60 млн.
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