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Могерини подтвердила готовность ЕС выделить Украине €1 млрд

12.03.2018 13:20
Новая программа макрофинансовой помощи от ЕС поддержит стабилизацию и реформы в Украине, отметила Федерика Могерини
Федерика Могерини, Владимир Гройсман (фото - пресс-служба Кабмина)

Новая программа макрофинансовой помощи Европейского союза в размере до €1 млрд поддержит экономическую стабилизацию и структурные реформы в Украине. Об этом сообщила верховный представитель Европейского союза по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини на совместном брифинге с премьер-министром Владимиром Гройсманом.

"В прошлую пятницу, в ответ на запрос украинских властей, Европейская комиссия предложила новую программу макрофинансовой помощи объемом до €1 млрд кредита. Это поддержит экономическую стабилизацию и структурные реформы в Украине", - сказала она.

28 февраля стало известно, что Еврокомиссия одобрила новую программу макрофинансовой помощи для Украины объемом €24 млн. Эти средства предназначены для граждан, пострадавших от вооруженного конфликта в Донбассе.

Президент ЕК Жан-Клод Юнкер на встрече с президентом Украины Петром Порошенко в Мюнхене 16 февраля сообщил, что ЕС готов усилить поддержку Украины на пути системных реформ и имплементации соглашения об ассоциации.

Темой разговора были перспективы выделения Евросоюзом четвертой программы макрофинансовой помощи Украине и пути реализации инициативы "Восточное партнерство+".

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика Украины: прогнозы и итоги, ассоциация с ЕС, Гройсман
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