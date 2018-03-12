Могерини подтвердила готовность ЕС выделить Украине €1 млрд

Новая программа макрофинансовой помощи от ЕС поддержит стабилизацию и реформы в Украине, отметила Федерика Могерини

Новая программа макрофинансовой помощи Европейского союза в размере до €1 млрд поддержит экономическую стабилизацию и структурные реформы в Украине. Об этом сообщила верховный представитель Европейского союза по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини на совместном брифинге с премьер-министром Владимиром Гройсманом.



"В прошлую пятницу, в ответ на запрос украинских властей, Европейская комиссия предложила новую программу макрофинансовой помощи объемом до €1 млрд кредита. Это поддержит экономическую стабилизацию и структурные реформы в Украине", - сказала она.



28 февраля стало известно, что Еврокомиссия одобрила новую программу макрофинансовой помощи для Украины объемом €24 млн. Эти средства предназначены для граждан, пострадавших от вооруженного конфликта в Донбассе.



Президент ЕК Жан-Клод Юнкер на встрече с президентом Украины Петром Порошенко в Мюнхене 16 февраля сообщил, что ЕС готов усилить поддержку Украины на пути системных реформ и имплементации соглашения об ассоциации.



Темой разговора были перспективы выделения Евросоюзом четвертой программы макрофинансовой помощи Украине и пути реализации инициативы "Восточное партнерство+".



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