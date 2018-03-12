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Верховная Рада может уволить Гонтареву 15 марта - Парубий

12.03.2018 13:50
По словам спикера, дисскуссия по поводу смены руководства Нацбанка продолжается
Андрей Парубий

Верховная Рада может поменять руководство Национального банка Украины (НБУ) и состав Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в четверг, 15 марта. Об этом сообщил спикер Андрей Парубий на брифинге, передает корреспондент LIGA.net.

Отвечая на вопрос, когда парламент сможет рассмотреть вопрос смены руководства НБУ и назначить новый состав ЦИКа, Парубий сказал: "Внесение в зал возможно после согласования позиций, когда я буду видеть, что есть 226 голосов... Пока дискуссия продолжается, надеюсь, до четверга она завершится".

Ранее сообщалось, что председатель НБУ Валерия Гонтарева возмущена отсутствием голосования в Верховной Раде за ее увольнение и назначение Якова Смолия. Об этом сообщает FinClub.

"Сколько это может продолжаться! 10 месяцев меня не могут уволить, сегодня я приехала, чтобы сделать отчет в Верховной Раде, но мне сказали, что голосования не будет", - сказала она.

Представление об увольнении Гонтаревой и назначении на должность главы НБУ Смолия президент Петр Порошенко подал 18 января.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Нацбанк, Гонтарева
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