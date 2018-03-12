Порошенко против отмены третьей группы единого налога

Глава государства высказался против отмены третьей группы единого налога, предложенной депутатами БПП

Президент Петр Порошенко высказался против отмены третьей группы единого налога, которую инициировали депутаты БПП Андрей Шинькович и Геннадий Чекита. Об этом президент сообщил на встрече с бизнесом, передает корреспондент LIGA.net.



"Я считаю, что современные технологии позволяют с помощью тех же смартфонов вести учет, поэтому бизнесу необязательно покупать дорогостоящие РРО", - отметил президент.



Среди изменений, которые предлагают депутаты - полная отмена третьей группы для тех налогоплательщиков, которые выбирают для себя упрощенную систему налогообложения. Также предлагается внести изменения в условия второй группы. По словам авторов проекта, вторую группу часто используют крупные сети магазинов, чтобы уходить от налогов. А третья группа, по словам авторов проекта, часто используется, чтобы оптимизировать выплату зарплат: речь идет о случаях, когда фактически наемные сотрудники заключают с работодателем договор как ФЛП, что позволяет экономить на налогах с зарплаты.



7 марта в Верховной Раде Украины был зарегистрирован законопроект N8089, предлагающий внести изменения в налоговую систему. Среди его норм - полная отмена третьей группы для тех налогоплательщиков, которые выбирают для себя упрощенную систему налогообложения.

Также предлагается внести изменения в условия второй группы.



Ранее сообщалось, что усиление требований к субъектам упрощенной системы налогообложения еще в 2017 г. было одним из требований МВФ к Украине.



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