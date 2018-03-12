Порошенко передал в парламент законопроект о валюте

Глава государства предлагает Верховной Раде утвердить законопроект о валюте, разработанный Нацбанком

Президент Петр Порошенко предлагает Верховной Раде утвердить законопроект "О валюте", разработанный Национальным банком Украины (НБУ). Об этом сообщает корреспондент LIGA.net.



"Руководство НБУ по моей просьбе разработало этот закон, он должен заменить устаревший валютный декрет кабмина от 1993 года", - сказал Порошенко на встрече с бизнесом.



По его словам, закон основан на принципе "разрешено все, что не запрещено. "Закон отменяет валютный надзор для операций до 140 тыс. грн - это около 40% транзакций малого-среднего бизнеса", - отметил президент.



2 марта президент сообщил, что Национальный совет реформ рассмотрел законопроект "О валюте", который будет внесен в парламент.



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