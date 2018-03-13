Маски-шоу, налоги, рейдеры. О чем Порошенко рассказывал бизнесу

Президент в третий раз встретился с бизнесом. ЛIGA.net выбрала семь тезисов главы государства

Президент Петр Порошенко снова поговорил с бизнесом. Это уже третья встреча подобного формата. Как и в сентябре и декабре прошлого года, президента сопровождал премьер Владимир Гройсман.

Встреча длилась почти три часа. Большую часть времени заняла сессия вопросов и ответов. Журналистов попросили не фиксировать эту часть разговора. Как объявил замглавы администрации президента Дмитрий Шимкив, она проходила по правилам Chatham House - анонимности обсуждений, мнения и их авторы не разглашаются.

В официальной программе кроме Гройсмана и Порошенко с докладами выступили представители профильных ассоциаций: СУП (Спілка українських підприємців), EBA (Европейская бизнес ассоциация) и Американской торговой палаты, которые выступили соорганизаторами мероприятия.

Зал отеля InterContinental в центре Киева был заполнен до отказа. В первых рядах сидели и другие представители власти, включая и.о. председателя НБУ Якова Смолия, главу "налогового" комитета Рады Нину Южанину, и.о. главы ГФС Мирослава Продана. Оба "налоговика" по поручению Порошенко также отвечали на некоторые вопросы присутствующих.

Выступление президент начал с перечисления "побед Украины последних месяцев": суды с Газпромом, получение статуса страны-аппликанта НАТО, бесперебойные поставки российского газа в Европу несмотря на давление Москвы, успешные 4G тендеры.

"В прошлом году 64% украинских компаний расширили свой бизнес, в этом году расширяться намерены 83% предприятия, почти все в 2017-м повысили зарплаты, - заявил Порошенко. - Эти цифры лучше всяких слов и эмоций свидетельствуют об изменениях в стране. В Украине еще никогда не было таких темпов реформ как сейчас".

Во время доклада президент показательно подписал закон об обществах с ограниченной ответственностью, принятый Радой в начале февраля и передал в парламент "валютный" законопроект, инициированный НБУ.

Особое внимание он уделил налоговым вопросам: выступил против отмены третьей группы единого налога, поддержал идею "налоговой амнистии" и раскритиковал Минфин за его аргументы против замены налога на прибыль налогом на выведенный капитал.

Внести соответствующий законопроект в парламент до конца 2017 года президент обещал на декабрьской встрече. Эту инициативу с энтузиазмом восприняли ее участники. С тех пор Порошенко передумал: передавать эту инициативу в Раду он пока не намерен.

LIGA.net публикует ключевые тезисы выступления Петра Порошенко.

МВФ и цена на газ

Я бы сразу хотел прекратить все инсинуации на эту тему: сотрудничество с Фондом остается для нас одним из ключевых приоритетов. Но в вопросе цены на газ мы должны прийти к разумному балансу и учесть все недавние события - имею в виду победу Нафтогаза в Стокгольме, что отобразилось на уровне закупочных цен.

Валютная либерализация

В Украине до сих пор вопросы, связанные с валютой, регулируются декретом Кабинета министров от 1993 года. Это устаревший документ. По моей просьбе руководство Нацбанка разработало отдельный законопроект "О валюте".

В его основе лежит принцип "разрешено все, что прямо не запрещено". Мы облегчим жизнь в первую очередь малому бизнесу: например, валютный контроль операций до эквивалента 150 000 грн будет отменен. А это около 40% всех транзакций МСБ.

Налог на выведенный капитал

Я не буду вносить этот законопроект в Раду, но я остаюсь твердым приверженцем такого налога. Да, есть нюансы, но мы можем обсудить их с иностранными компаниями и профильными ассоциациями. Я готов практически на любые компромиссы. Например, можно начать внедрение налога с малого и среднего бизнеса.

Разговоры о том, что это снизит налоговые поступления в бюджет справедливы только наполовину. Да, мы потеряем в части налога на прибыль, но зато получим все то, что сейчас используется для оптимизации налогообложения. Это и роялти, и кредиты материнских структур, и курсовая разница, которую можно будет использовать в этих целях еще 5-6 лет минимум.

Мы должны честно сказать нашим предпринимателям: инвестируй в свой бизнес, вкладывай деньги в страну. Не хочешь - хорошо, но заплати в таком случае налог. Есть ли риск, что поначалу сократятся поступления в бюджет? Конечно. Но мы должны думать не только о финансовом результате, но и смотреть в будущее: налог на выведенный капитал способен вывести Украину на темпы роста в 5-6% уже в 2019-2020 гг.

Налоговая амнистия

Я поддерживаю идею так называемой нулевой декларации. Мы не можем утверждать, что каждый украинец что-то скрывает, что он в чем-то виноват. В нашей ситуации намного проще дать возможность всем желающим завести деньги в Украину, заплатив за это определенный налог, и больше не прятать их, чувствовать себя гражданином свободной страны.

Такая мера поможет имплементировать тот же закон о валюте. Пока это не та вещь, на которой я бы стал сейчас настаивать. Но уверен, что это тот вопрос, который можно и нужно обсуждать.

Борьба с рейдерами

До сих пор деятельность обществ с ограниченной ответственностью регулировалась, по сути, еще советским законом от 1991 года. Это открывало большой круг возможностей для рейдеров разного уровня. Речь о широком спектре вопросов от исключения из состава акционеров миноритариев до увеличения уставного капитала. Это касается около 500 000 компаний, которым новый закон заметно облегчит жизнь.

Коррупция

Я сделаю все, чтобы парламент в кратчайшие сроки принял мой законопроект об антикоррупционном суде. В стране уже создана полностью независимая антикоррупционная инфраструктура - САП и НАБУ. Генпрокуратура довела до реальных судебных решений 1692 дела, связанных с коррупционерами. Пока нам действительно не хватает громких посадок, но нужно завершить начатое и поменьше распыляться на "политические" альтернативы антикорсуду.

Маски-шоу

Решить проблему удалось только отчасти, но все понимают, что высококвалифицированные сотрудники СБУ не должны сегодня ловить террористов, а завтра приходить с обыском в ларек с канцтоварами.

Никто из силовиков на пушечный выстрел не должен подходить к бизнесу. И это главная цель создания Бюро финрасследований, которое будет на 80% заниматься аналитической работой, ведь при нынешнем развитии технологий нигде в мире экономические преступления не расследуют с помощью обысков.

Законопроект о бюро уже опубликован на сайте налогового комитета парламента. В прошлый раз я на глазах у этой же аудитории я подписал другой закон - направленный против проверок бизнеса силовиками, так называемый "маски-шоу стоп". Помню, как на первых встречах с бизнесом 90% вопросов касалось действий силовых органов. И я горд, что сейчас мы обсуждаем налоги, экономический рост, что угодно. Но ни одной претензии к силовикам озвучено не было.

Сергей Шевчук