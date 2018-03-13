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НБУ заменит банкноты номиналами 1, 2, 5 и 10 гривень монетами

13.03.2018 08:35
14 марта в НБУ состоится презентация новых монет номинальной стоимостью 1, 2, 5 и 10 гривень
Фото - iStock/Global Images Ukraine

Национальный банк Украины (НБУ) планирует заменить банкноты номиналами 1, 2, 5 и 10 гривень монетами соответствующих номиналов. Об этом сказано в сообщении регулятора.

Сообщается, что 14 марта в НБУ состоится презентация новых монет номинальной стоимостью 1, 2, 5 и 10 гривень.

"Эти монеты со временем заменят банкноты соответствующих номиналов, которые сейчас находятся в обращении", - отметили в НБУ.

Украинцы смогут рассчитываться одновременно и новыми монетами, и банкнотами соответствующих номиналов, пока монеты естественно и постепенно не заменят банкноты в обращении, пояснили в Нацбанке.

В НБУ напомнили, что обновление номинального ряда национальной валюты является плановым и началось с банкноты номиналом 100 грн образца 2014 года, введенной в обращение 9 марта 2015 года.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: НБУ, монеты
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