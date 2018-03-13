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Украина и Нидерланды подписали антиофшорное соглашение

13.03.2018 09:55
Украина и Нидерланды подписали протокол об изменениях в конвенцию об избежании двойного налогообложения
Фото: Pixabay

Министр финансов Александр Данилюк и госсекретарь Министерства финансов Нидерландов Менно Снил подписали протокол о внесении изменений в конвенцию об избежании двойного налогообложения и предупреждении уклонения от уплаты налогов на доходы и имущество. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Протокол предусматривает:
налогообложение дивидендов по ставке 5% - если фактическим владельцем дивидендов является компания, которая владеет менее 20% капитала компании, выплачивающей дивиденды, - и 15% - во всех остальных случаях (исключено положение о налогообложении дивидендов по ставке 0% );
увеличение размера ставки налогообложения процентов с 2% до 5%;
установление ставки налогообложения роялти на уровне 5% и 10% (исключено положение о налогообложении роялти по ставке 0%);
новую редакцию статьи об обмене налоговой информацией между двумя странами.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика Украины: прогнозы и итоги, офшор, Данилюк
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