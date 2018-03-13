НБУ купил у банков почти $75 млн
13.03.2018 11:45
Средневзвешенный курс по итогам сегодняшнего валютного аукциона Нацбанка составил 25,9233 грн/долл
Национальный банк Украины (НБУ) купил на валютном аукционе сегодня, 13 марта, $74,9 млн.
Всего на аукцион были поданы заявки банков на продажу валюты на сумму $114,8 млн по курсу от 25,9 грн/долл до 25,95 грн/долл.
Регулятор покупал валюту по курсу от от 25,9 грн/долл до 25,93 грн/долл. Средневзвешенный курс по результатам аукциона составил 25,9233 грн/долл, сообщает НБУ.
На аукционе 12 марта регулятор купил у банков почти $60 млн.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
- НБУ продал недвижимость почти на 113 млн грн вчера 17:55
- Межбанк закрылся котировками доллара 25,94/25,98 вчера 17:25
- ЕС изменил черный список налоговых гаваней вчера 16:25
- Укрсоцбанк добился ареста счетов Укргаздобычи вчера 15:30
- Тигипко снова возглавил ТАСкомбанк вчера 14:10