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НБУ купил у банков почти $75 млн

13.03.2018 11:45
Средневзвешенный курс по итогам сегодняшнего валютного аукциона Нацбанка составил 25,9233 грн/долл

Национальный банк Украины (НБУ) купил на валютном аукционе сегодня, 13 марта, $74,9 млн.

Всего на аукцион были поданы заявки банков на продажу валюты на сумму $114,8 млн по курсу от 25,9 грн/долл до 25,95 грн/долл.

Регулятор покупал валюту по курсу от от 25,9 грн/долл до 25,93 грн/долл. Средневзвешенный курс по результатам аукциона составил 25,9233 грн/долл, сообщает НБУ.

На аукционе 12 марта регулятор купил у банков почти $60 млн.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
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